La Fe duplica camas por primera vez en previsión del estallido de gripe

La gerencia del Hospital La Fe de Valencia ha decidido „por primera vez en los casi seis años que el nuevo edificio de Malilla está en funcionamiento„ duplicar camas en el centro para estar preparados ante el aumento de la presión asistencial que ya se está registrando. La llegada de los primeros casos de gripe y la aparición de múltiples afecciones respiratorias íntimamente ligadas con la bajada de temperaturas está dejando imágenes de Urgencias colapsadas y retraso en el ingreso de pacientes pese a que la Comunitat Valenciana está todavía muy lejos de la situación de epidemia de gripe con una tasa de 64,7 casos por cada 100.000 habitantes.

La decisión echa por tierra la principal característica con la que se concibió este buque insignia de la sanidad valenciana: que todas sus habitaciones, las 993 con las que cuenta, fueran individuales, además de que contaran todas con un plasma, adquiridos bajo el mandato de Rafael Blasco como conseller. De hecho, el centro se publicitó en tiempos de Francisco Camps como el único hospital europeo en tener un millar de camas en habitaciones individuales.

Sin embargo, no están siendo suficientes a tenor de la medida de duplicar camas tomada de forma «excepcional» por la gerencia. Según confirmaron fuentes de la Conselleria de Sanitat, el hospital ha preparado ya 7 habitaciones para albergar dos camas y la intención es que estas habitaciones dobladas lleguen hasta «un máximo de 15» aunque ninguna ha sido ocupada todavía. Según fuentes del sindicato Comisiones Obreras, las habitaciones seleccionadas para albergar dos camas son las reservadas a personas con diversidad funcional, ya que son más grandes. El problema de la toma de oxígeno se ha solucionado colocando un adaptador en la única salida que tienen las habitaciones y se ha recurrido a camas de la antigua Fe de Campanar ya que «se encuentran en buen estado» y había «escasez de las actuales», según el sindicato CC OO. Desde el sindicato criticaron además la falta de refuerzos de personal. «Nos estamos cubriendo entre los profesionales pero no hay sustitución de bajas desde las primeras 24 horas», añadieron las mismas fuentes.

Aunque novedosa en La Fe, la medida de introducir más camas en las habitaciones se toma habitualmente en el resto de centros hospitalarios cuando la presión asistencial se dispara como está sucediendo estos días. De hecho, en el hospital Clínico hace un par de semanas se llegó a triplicar camas ante el aumento de ingresos por estas patologías respiratorias.

Retraso de operaciones

El aumento de camas es una más de las medidas para intentar encajar el aumento de ingresos vía urgencias. En el hospital Doctor Peset y el Clínico de Valencia también se ha apostado estos días por retrasar aquellas operaciones de patologías benignas que fueran «demorables» y apostar por la Cirugía Mayor Ambulatoria que no requiere ingresos.

En el hospital Clínico esta reprogramación ha afectado a 12 pacientes por día aunque la decisión de aplazar o no estas intervenciones se toma a diario. Desde el hospital Peset insistieron en que esta «reprogramación» no ha afectado ni a cirugía oncológica, «ni a aquella que no admite demoras, como la cirugía de columna y las intervenciones urgentes». Con todo, la situación de colapso de inicios de semana comenzó ayer a normalizarse en todos los hospitales.