Sahuquillo critica que las brigadas de Divalterra estén «en el aire» tras su salida

El excogerente de Divalterra abrió ayer en sus redes sociales no solo su corazón. Víctor Sahuquillo, quien dimitió de la antigua Imelsa el mes pasado, ha escrito por primera vez desde su salida de la empresa pública unas palabras acerca de su cese, comparándolo con una ruptura amorosa.

«Hace años que tuve mi última relación. Me dejó jodido, imposibilitado para volver a enamorarme de nadie. Desde entonces vivo en soledad. Pero es cierto lo que alguien hoy me ha dicho, es ahora cuando voy a vivir la soledad. Lo que ella no sabe es que esa soledad ya la he vivido más veces. Y nada cambia en esencia. No eres, estás. Y si no estás, no eres», escribió en su muro.

«Lo que me duele ahora es que la energía, la ilusión, el trabajo, que no yo, todo un equipo de personas pusimos en redefinir y sacar adelante las brigadas de la diputación esté en estos momentos en el aire», criticó Sahuquillo. El socialista añadió que lo que le «duele» es «que los de siempre al final crean que se saldrán con la suya», sin especificar exactamente quienes son esos «de siempre».

El excogerente de la firma heredera de Imelsa, que salió de la misma tras publicarse los gastos en bebidas alcohólicas que había cargado a las cuentas de la diputación (cerca de 200 euros), indicó en el mismo mensaje que «por lealtad» no volverá a pronunciarse sobre el tema. «No porque no tenga opinión sino porque por primera vez quiero ser dueño de mis silencios y no esclavo de mis palabras».

Sin embargo, antes de sellar sus labios, Sahuquillo augura que continuarán los enchufismos y que la prevención de incendios seguirá «sin la inversión que requiere» y que muchos brigadistas no encontrarán reconocido su trabajo.