Alicante repondrá los nombres franquistas de las calles «inmediatamente»

«Inmediatamente, como dice el auto». Con rotundidad se expresó ayer el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, al ser preguntado sobre cuándo se procederá a reponer los nombres de las calles franquistas, tal como ha resuelto una jueza de Alicante, que ha paralizado cautelarmente el cambio de placas en la vía pública en aplicación de la ley de Memoria Histórica y ordenado la reposición de las antiguas denominaciones. Echávarri, que anunció la interposición de un recurso municipal no concretó sin embargo la fecha exacta en que se empezarán a retirar las placas nuevas.

En su auto, la jueza sostiene que el tripartito actuó de forma precipitada al continuar con el cambio de calles sin que la Justicia resolviera el recurso presentado por el grupo municipal del PP. El alcalde indicó que «en ningún caso» las placas se han destruido al ser patrimonio municipal, y que sólo quedaban por modificar siete de las 46 calles, plazas y parques cuya nomenclatura estaba previsto cambiar. Asimismo, dijo que «hay un par que se han dado a las familias que las han pedido, y se las reclamaremos».

Desde alcaldía añadieron que aunque se presente el recurso se trata de medidas cautelares ordenadas por un juez «y hay que llevarlas a cabo aunque recurramos». En su auto la magistrada señala que cabe interponer apelación contra su decisión. El alcalde, por otra parte, descartó «totalmente y en todos los casos» la retirada de competencias a los ediles de Memoria Histórica, María José Espuch, de Compromís, y Modernización, Daniel Simón, de Guanyar, que han materializado el cambio de calles.

«En el fondo estoy totalmente de acuerdo porque hemos aplicado una ley. Al PP le gusta la plaza de la División Azul más que de la Igualdad. Va en su ideología. A mí no me gusta y además es ilegal». Reiteró que no le gustó la forma en que sus socios gestionaron el cambio de calles. La comisión de Memoria Histórica dice que el argumento de la juez contraviene la ley.