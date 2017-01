La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, anunció que el Consell revisará el título de «Molt Honorable» del exjefe del Consell José Luis Olivas, después de haber sido condenado. «Si ya no es "molt honorable" en su vida pública, quizás el título no le va bien», indicó Oltra al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Oltra destacó que «este tipo de actividades delictivas» son las que definen «a los miembros del PP que instalaron en esta comunidad un régimen de saqueo y corrupción sistemática en todas las instituciones donde gobernaron con mayoría absoluta». Al ser interrogada al respecto, la presidenta del PP, Isabel Bonig, aseguró en Elx que «han hablado los tribunales y han decidido la culpabilidad de Olivas, y no tenemos nada que decir». levante-emv valencia