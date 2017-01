El PSPV llega al comité de la fecha del congreso sin postura común

El socialismo no habla estos días de ideas y proyectos, habla de fechas. Las del próximo congreso y las de las primarias. Así están las cosas. El calendario es el eje central del comité federal que el PSOE celebra hoy en Ferraz.

El debate se mueve en una horquilla de un trimestre: primarias en mayo y congreso en junio o primarias en marzo y congreso a final del mismo mes o en abril.

La primera opción es la de la comisión gestora que encabeza Javier Fernández, a la vista de filtraciones y del comentario extendido entre los cargos socialistas. La segunda es la de los críticos, con los defensores de Pedro Sánchez al frente. La plataforma Congreso Ya se ha mostrado especialmente activa la última semana en la C. Valenciana.

Para los primeros, la cuestión de los tiempos es de importancia menor. Lo trascendental es cómo se cierre el congreso y qué proyecto político sale de él. En esa posición se sitúa el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig. Aseguran en su entorno que intervendrá hoy en el comité federal solo si el debate tiene contenido político.

Para los segundos, la fecha sí es tema clave. La comisión gestora no tiene entre sus funciones dirigir el partido. Debe retirarse sin dilación y poner fecha para primarias en marzo, porque el PSOE no puede estar más tiempo descabezado. En esa posición se sitúan miembros valencianos del comité federal como José Luis Ábalos y Andrés Perelló, muy próximos a Sánchez.

De esta manera, el PSPV no acude a Ferraz hoy con una voz única. Como en los encendidos comités anteriores, es ejemplo de la pluralidad de opiniones en el socialismo. La impresión en Blanqueries es que la posición de la gestora cuenta con más apoyos entre los 23 valencianos, dado que el debate por unas semanas de diferencia es «absurdo».

El encuentro de hoy se prevé más tranquilo, no obstante. Las decisiones a adoptar no encierran tanta tensión, como cuando se forzó la salida del exsecretario general. Paz, con todo, no hay.