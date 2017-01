Dimite el cargo de Sanidad que habló de «meter amigos» tras la reversión del modelo Alzira

El Comisionado de Sanidad en el Departamento de La Ribera, José Sanfeliu, dimitió ayer de su cargo tras explicar en una reunión con sindicatos y ciudadanos en Alberic que tras la reversión de la privatización en el Hospital de Alzira «se creará una bolsa de trabajo de La Ribera», donde «se meterá a todos vuestros familiares, amigos y conocidos que estén sin trabajo y que deseen trabajar» una vez finalizado el contrato, ya que «hará falta mucha gente».

El propio Sanfeliu indicó en un comunicado que estas palabras que manifestó en el transcurso de una reunión en el Ayuntamiento de Alberic y que se han conocido a través de una grabación, no expresan «adecuadamente» el mensaje que quería trasladar: que se creará una bolsa de trabajo en el departamento de salud «con el mismo funcionamiento que las de los restantes departamentos de gestión pública» y que los trabajadores sanitarios que residan en la comarca de La Ribera «como cualquier otro, podrán solicitar la inclusión en esta bolsa».

En la grabación, Sanfeliu explicaba el proceso de reversión de la concesión administrativa del Hospital de Alzira –prevista para abril de 2018–, tras lo que el centro pasará a ser de gestión pública, e indicaba que la Conselleria de Sanidad asumirá a todo el personal que es laboral indefinido –cerca de 1.200 personas– en el Departamento de La Ribera.

Así, apuntaba que serán necesarias «300 personas más», que podrían incorporarse «a través de concursos de traslados». «Todos aquellos trabajadores de la Sanidad pública que estén en La Fe, en el Clínico, Peset, Vinaròs, Gandia y Denia, que sean de Alberic, Sollana o Antella y quieran venir a este departamento, van a tener esta oportunidad», precisaba.

A continuación, el comisionado en La Ribera pedía a los asistentes a la reunión que no se preocupasen porque «va a hacer falta mucha gente, se creará una bolsa de trabajo de La Ribera, se meterán todos vuestros familiares, amigos, conocidos que estén sin trabajo y que deseen trabajar».

Tras las reacciones que han generado estas palabras, Sanfeliu puntualizó que «los detalles de cómo será el proceso de reversión del departamento de La Ribera una vez se extinga en abril de 2018 el vigente contrato de gestión privada van a ser comunicados por la Conselleria en tiempo y forma», por lo que él «tan sólo» trasladó en esa reunión sus «apreciaciones personales» sobre este tema. «Una vez se incorpore el departamento de La Ribera a la red publica, lo hará en igualdad de condiciones al resto de departamentos», destacó, al tiempo que añadió que «ello supondrá la creación de una bolsa de trabajo en el departamento, con el mismo funcionamiento que las de los restantes departamentos de Sanidad de gestión pública directa, como no puede ser de otra forma».

Así, expuso que «los trabajadores sanitarios que residan en la comarca, como cualquier otro, podrán solicitar la inclusión en esta bolsa y, de esta forma, acceder a las plazas del departamento de La Ribera en las condiciones de igualdad, mérito y capacidad que rige la normativa de la bolsa de trabajo». «Hasta ahora no podían, de ahí mis palabras al responder a los ciudadanos de Alberic de que podrían apuntarse en la bolsa que se cree, siempre que cuenten con los requisitos para hacerlo», ha matizado el comisionado de Sanidad, quien ha reconocido: «Quizás no me expresé adecuadamente al intentar trasladar que lo que se hará es una bolsa de trabajo similar a la de los restantes de gestión pública». Desde la Conselleria de Sanidad indicaron que el propio Sanfeliu presentó su dimisión, que en un principio había sido rechazada pero que finalmente se aceptó ante la insistencia del hasta ahora comisionado en el departamento de La Ribera.

Segunda dimisión en siete meses

La de Sanfeliu es la segunda dimisión en siete meses en la conselleria de Sanidad. Así, la secretaria autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público, Dolores Salas, presentó su dimisión a mediados de julio ante la «presión» recibida por la polémica generada con el contrato de su hija en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), aunque incidió en que su renuncia no equivalía al reconocimiento de irregularidades. Salas, funcionaria de la Conselleria de Sanidad desde hace 32 años, ocupaba el cargo de Jefa de Servicio de Plan Oncológico de la Comunitat Valenciana hasta que fue nombrada secretaria autonómica de Sanidad en junio de 2015 a propuesta de Compromís, coalición en la que no milita. También era la coordinadora del área de investigación en cáncer y salud pública de Fisabio, donde fue contratada su hija.

Ante la polémica suscitada, el PPCV pidió ayer el cese de la actual consellera de Sanidad, Carmen Montón.