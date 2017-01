Isabel Bonig se declara fan de Felipe González

Al grito de '¡presidente, una foto!', Isabel Bonig no dudó en detener un instante a Felipe González para fotografiarse con él tras la entrega del premio Convivencia otorgado por la Fundación Manuel Broseta. La lideresa del PPCV calificó de 'reconfortante' el discurso de González y destacó sus palabras sobre la pluralidad de ideas que, según apuntó, comparte.





Con Felipe González en los Premios Convivencia Manuel Broseta #FelizDomingo pic.twitter.com/ztG5QWAM6g „ Isabel Bonig (@isabelbonig) 15 de enero de 2017

Una capacidad de convocatoria menguada por los años

Felipe González no se dejó querer mucho tras recibir el galardón. Tenía prisa. Atendió amablemente la petición de realizarse fotografías con algunos de los asistentes, como Bonig, y estrechó manos, pero se marchó de inmediato del. No probó ni un solo canapé de los que se sirvieron en el patio gótico.Lejos han quedado las grandes concentraciones de masas que se desataban en Valencia ante la presencia del entonces presidente del Gobierno y líder del PSOE. Sin alcanzar el récord quebrindó aal llenar buena parte del estadio Mestalla, González garantizaba un lleno absoluto de la plaza de toros cada vez que se acercaba una contienda electoral. Ayer, en cambio, no hubo nadie, salvo los organizadores y las autoridades que cumplían estrictamente el protocolo, que le esperara en la calle. Ni siquiera militantes socialistas. Contadísimos curiosos que se sorprendieron ante el revuelo y poco más. El tiempo no perdona.Tampoco hizo acto de presencia ningún cargo relevante de, a excepción de Enric Morera, president de las Corts. En cambio, sí estaban los consellers socialistas, como Carmen Montón o Vicent Soler.