El frío se disparará en Valencia a partir del martes por la tarde

La noche del martes al miércoles será polar en todo el litoral valenciano. Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha decretado la alerta amarilla (riesgo) por bajas temperaturas en toda la costa de la provincia de Valencia que, en la ciudad, incluso podrían llegar a alcanzar los 0º C de mínima y hasta dejar nieve en la urbe o en su área metropolitana.

Será mañana cuando se produzca el cambio y se inicie un descenso notable de las temperaturas a partir de las seis de la tarde, justo cuando se esconde el sol. Será entonces cuando se activará la alerta amarilla por frío, que permanecerá vigente hasta las 9.00 de la mañana del miércoles. Es previsible que ese día, también a partir de las 18.00 horas, vuelva a activarse de nuevo hasta que, al día siguiente, el sol haya calentado un poco.

La causante de esta situación tan gélida es una masa de aire de procedencia continental, seco y frío, que acarreará "heladas en casi toda la península" y "temperaturas mínimas por debajo de los 10º C en zonas de montaña", según detalla el aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología para advertir de la ola de frío que nos aguarda. De hecho, alerta de que "las temperaturas máximas no superarán los 5º C en buena parte de la península, especialmente el miércoles, que se prevé como el día más frío". En el "sureste peninsular, los vientos del noreste, además de temperaturas bajas, aportarán humedad y precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas, pudiendo producirse ocasionalmente nevadas al nivel del mar en esas zonas".

En la provincia de Valencia los cielos estarán mañana poco nubosos y las temperaturas irán "en descenso", que localmente podría ser "notable" y que dejarán "heladas en el interior", tal como detalla la Agencia Estatal de Meteorología. En el caso de la ciudad de Valencia, se esperan mínimas de 2º C y máximas de 12º, sobre todo en las horas centrales del día. Conforme el sol baje, los valores se irán desplomando. La cota de nieve se situará durante la tarde en escasos 300 metros de altura.

El día siguiente, miércoles, la situación térmica aún empeorará más. En la provincia de Valencia persistirá la alerta amarilla por frío y, en el 'cap i casal' las mínimas bajarán hasta los 0º C mientras que las máximas no superarán los 9º. La Aemet no detalla cuál será la cota de nieve, aunque en su aviso especial alerta de que en el sureste de la península "podría nevar ocasionalmente al nivel del mar".

El jueves la situación remontará lentamente con temperaturas previstas en la capital del Túria de entre 5º C de mínima y 10º de máxima, con la cota de nieve en ascenso: 500 metros de altitud durante la mañana y 800 a partir del mediodía. También se incrementarán las posibilidades de lluvia, que serán mayores (55 %) durante la tarde de ese día. El viernes es todavía más probable que se registren precipitaciones (80 %) en la ciudad de Valencia, con temperaturas de entre 7 y 9º C y una cota de nieve que seguirá subiendo hasta los 900 metros.