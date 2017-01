Cañizares insta a identificarse con los refugiados y pide ayudarles sin hacer distinciones

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, señaló ayer que «amar a los inmigrantes y refugiados no es simplemente mirarles, sino identificarse con ellos». En un comunicado remitido por el arzobispado, Cañizares considera que «es necesario hacer una nueva sociedad donde no quepa lo que está sucediendo ahora mismo, el tener que dejar los propios países buscando una situación de justicia».

«Siempre hubo migraciones, pero lo que en estos momentos está sucediendo es enteramente nuevo y apela a nuestra conciencia para que nos convirtamos en ayuda para los pobres, para los refugiados, para los más necesitados, porque son hermanos nuestros y Dios no hace distinción entre pueblos sino que se entrega a todos», destaca el purpurado, cuyas palabras sobre los refugiados despertaron una polémica el año pasado.

El cardenal ve «necesario hacer una nueva sociedad donde no quepa lo que está sucediendo ahora mismo, el tener que dejar los propios países buscando una situación de justicia», y destaca que «el mundo necesita cambiar, y no lo cambian las ideologías ni los sistemas políticos, sino el amor de misericordia, que no es simplemente mirar a los inmigrantes y refugiados, sino identificarse con ellos».