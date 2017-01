El Gobierno pide al Consell cursos de valenciano para Guardia Civil y Policía Nacional

El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha pedido este miércoles a la Generalitat que organice cursos de formación en valenciano para personal dependiente de la administración central, especialmente, para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Moragues ha realizado esta petición al Consell a través del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, durante la reunión que ha mantenido con él y con el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, para hablar del fomento y del uso del valenciano entre el personal de la administración central.

Marzà, por su lado, ha subrayado la necesidad de "garantizar el derecho de cualquier ciudadano valenciano a expresarse en esta lengua como garantizan la legislación". Así, se ha mostrado a tender puentes de colaboración entre administraciones para asegurar este tipo de derechos.

Juan Carlos Moragues ha explicado que la reunión ha tenido lugar a partir del "incidente puntual" registrado en la localidad alicantina de Gata de Gorgos, después de que el secretario general de Podem de este municipio y primer teniente de alcalde, Jaume Monfort, denunciara públicamente que dos guardias civiles se negaron a atender una petición suya por hablarles en valenciano.

El delegado ha expresado el "compromiso" y la voluntad de este ejecutivo de "fomentar el uso del valenciano" y de trabajar "de la mano" en este sentido junto a la Generalitat. Así, ha indicado que la administración central "defiende y fomenta el uso y la enseñanza del valenciano en la Comunitat y de todas las lenguas cooficiales en el resto de España".

Igualmente, ha indicado que "los cuerpos policiales tienen un protocolo que respeta el derecho que tienen los valencianos a expresarse de forma distinta en valenciano y en castellano". Ha detallado que el "incidente" de Gata de Gorgos se produjo con "dos guardias civiles" procedentes de "Andalucía que llevaban solo seis meses en la Comunitat".

Moragues ha manifestado que en casos como éste, en el que agentes de la Guardia civil no entiendan el valenciano, se le comunica esta circunstancia a la persona que habla en esta lengua y si ésta quiere seguir expresándose en ella "no hay ningún problema" porque se traslada a "otro guardia civil que entienda el valenciano, a un policía local, nacional o autonómica" para "poder entenderse".

De este modo, ha reiterado que "se respeta el derecho a expresarse oralmente en la lengua cooficial, valenciano o castellano, en la Comunitat Valenciana". Asimismo, ha apuntado que en el caso de que la comunicación se produzca por escrito existen formularios en los cuerpos policiales para expresarse en la lengua que el usuario considere oportuno.

"El compromiso de los cuerpos policiales está claro", ha dicho el delegado, que ha recordado que "el conocimiento del valenciano se considera mérito en los concursos de traslado dentro de la función pública en la Comunitat". Tras ello, ha considerado que esta autonomía es "modélica en la convivencia lingüística entre valenciano y castellano" y que se puede sentir "orgullosa" de ello, "a diferencia e otras comunidades autónomas".

"La sociedad valenciana es madura y en ningún caso, de forma generalizada, se conculcan los derechos lingüísticos. No hay un problema ni un conflicto lingüístico con el valenciano en los funcionarios de los cuerpos policiales y de la administración del Estado en general", ha planteado.

Juan Carlos Moragues ha señalado, por otro lado, que la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano recoge que la Generalitat "propiciará el uso y la enseñanza del valenciano entre los funcionarios no solo de la administración autonómica, sino de la local y de la central", por lo que ha pedido al Consell que se organicen cursos para los trabajadores dependientes del Estado.

BUSCAR LA FÓRMULA DE COLABORACIÓN

El delegado del Gobierno ha dicho que ya se estudiará "la fórmula colaborativa", "convenios u otro tipo de acuerdos", para hacerlo posible y compaginar estas clases de valencianos con las que la administración central ofrece, a través del Instituto Nacional de la Administración Pública, a sus funcionarios y cuerpos policiales.

Vicent Marzà, por su lado, ha explicado tras el encuentro con Moragues el objetivo del Consell de "garantizar el derecho de cualquier ciudadano valenciano a expresarse en esta lengua como garantizan las legislaciones valencianas e internacionales", entre ellas, "la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, firmada por el Gobierno central". Ha lamentado que no se está haciendo "suficiente" para garantizar dicho derecho.

Marzà ha entregado a Juan Carlos Moragues un informe que detalla el marco normativo que ampare los derechos lingüísticos de los valencianos, recomendaciones del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre las lenguas regionales, diferentes casos de discriminación lingüística producidos por parte de servicios públicos dependientes del Estado, e incumplimientos de los compromisos adquiridos con la creación del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración del Estado y la Oficina de las Lenguas Oficiales.

El conseller ha comentado que si los cursos de formación de demanda la Delegación del Gobierno "no se han estado haciendo es porque no se han pedido por parte de esta administración, que es quien tiene la competencia de formar a sus empleados" y, en este caso, a Guardia Civil y Policía Nacional. No obstante, ha destacado el acuerdo alcanzado para desarrollar esos cursos.

"UNA CUESTIÓN DE ACTITUD"

El responsable autonómico ha considerado que atender en valenciano al personal que se dirige a la administración en esta lengua "no es solo una cuestión lingüística, de conocer y entender la lengua, sino también una cuestión de actitud". Así, ha pedido que los guardias civiles y policías nacionales "conozcan la normativa que ampara a los valencianos a expresarse en su lengua" ante los funcionarios del Estado.

Vicent Marzà ha expresado la "voluntad de colaboración" de la Generalitat para trabajar en este camino y evitar "choques" como los producidos en Gata de Gorgos, "de los que muchas veces no hay constancia para poder afrontarlos". "Todo derecho debe ser garantizado", ha subrayado, a la vez que ha valorado el papel de la Oficina de Derechos Lingüísticos".

Por otro lado, Marzà ha pedido al Gobierno la convocatoria del Consejo de Lenguas Oficiales de España, "que no se reúne desde hace años" para poder "debatir en su seno" de cuestiones como las planteadas a Moragues y buscar soluciones.