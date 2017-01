El temporal empeora y decretan la alerta por nevadas en la ciudad de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo (riesgo extremo) el nivel de alerta por nevadas en el interior sur de la provincia de Valencia, así como en todo el norte de la de Alicante. En el litoral sur de Valencia, la alerta para hoy ha pasado a ser naranja (riesgo importante) por nevadas. A este aviso se le añade, además, el de alerta amarilla por temporal marítimo, que permanece activo en todo el litoral de Valencia con olas de entre 4 y 5 metros.

Pero la situación aún empeorará más el jueves, puesto que para esa jornada se mantiene la alerta roja por nevadas en el interior sur de Valencia y el norte de Alicante, el aviso naranja (riesgo importante) por nevadas y fenómenos costeros en el litoral sur de Valencia, y además se activa la alerta amarilla (riesgo) por nevadas, lluvias y viento en el litoral norte de la provincia.

Así que mañana, jueves, podría nevar incluso en la ciudad de Valencia. Al menos así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología, que ha decretado la alerta amarilla en el 'cap i casal' ante el riesgo que existe de que caigan copos de nieve en sus calles con acumulaciones de hasta 3 centímetros. El aviso por nevadas en la urbe estará activo, en principio, de 8 a 11 de la mañana, según especifica la Aemet.

A partir de esa hora, la alerta amarilla en la ciudad de Valencia será únicamente por lluvias y viento, además de haber aviso naranja (riesgo importante) por temporal marítimo. A partir de las 13.00 horas se espera una lluvia incesante aunque escasa (hay un 100 % de probabilidades de que las nubes descarguen sobre el 'cap i casal'). Las precipitaciones estarán presentes también durante el viernes y podrían alargarse durante todo el fin de semana.

Las temperaturas para mañana, por su parte, oscilarán entre los 4º C de mínima y los 11º que se prevén de máxima. A partir del viernes, los valores térmicos no sufrirán tanta oscilación (8º de mínima y 9º de máxima) aunque los registros más elevados subirán paulatinamente conforme avance la semana, al igual que sucederá con la cota de nieve, que el sábado ya estará situada entre los 900 y los 1.000 metros de altitud.

En lo que se refiere al frío propiamente dicho, para hoy y mañana la sensación térmica en la ciudad de Valencia no pasará prácticamente de los 3-4º C aunque la temperatura en los termómetros sea mayor. No será hasta la noche del jueves cuando se dulcifique ligeramente la sensación de frío.

En el resto de la provincia, la cota de nieve se sitúa hoy entre los 100 y los 200 metros de altitud, aunque la Agencia Estatal de Meteorología advierte que podría nevar "ocasionalmente en cualquier cota". No obstante, se prevé que vaya subiendo hasta los 300 o 400 metros mientras que las temperaturas irán en descenso y habrá "heladas en el interior que llegarán a afectar a puntos cercanos a la costa".

Para mañana, la situación empeora porque la Aemet espera que los cielos estén cubiertos y que en la mitad sur de la provincia se registren "precipitaciones que podrían ser persistentes" y que "puntualmente" podrían alcanzar "intensidad fuerte". Cota de nieve se situará entre los 300 y los 400 metros e irá subiendo progresivamente hasta los 600 u 800 metros de altitud. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y se prevén "heladas débiles en el interior" de la provincia de Valencia.

Los detalles

En el interior sur de Valencia, la Aemet alerta de riesgo extremo de nevadas copiosas que, desde la tarde-noche de hoy, miércoles, podrían dejar acumulaciones de nieve de hasta 35 centímetros. El aviso permanecerá activo desde las 20.00 horas de hoy hasta la medianoche del viernes y la cota de nieve se situará entre los 300 y los 400 metros de altitud. A partir de esa hora, el nivel de alerta se rebaja a nivel amarillo (riesgo) durante toda la jornada.

En el litoral sur de la provincia, la actual alerta amarilla por nevadas pasa a ser naranja (riesgo importante) a partir de las 20.00 horas de esta tarde, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 10 centímetros. El aviso permanecerá activo desde hoy y hasta el mediodía de mañana. A éste hay que sumar alerta amarilla por fenómenos costeros que, a partir de las 9 de la mañana del jueves pasará a ser de nivel naranja. También desde esta medianoche se activa la alerta amarilla por lluvias hasta la medianoche de mañana. Y respecto al viento, hay alerta amarilla desde las 8.00 horas de mañana hasta la medianoche.

En lo que se refiere al litoral norte, donde se encuentra enclavada la ciudad de Valencia y su área metropolitana, sin duda el punto más poblado de la provincia, a partir de la una de la madrugada próxima se activa la alerta amarilla (riesgo) por lluvias y fenómenos costeros. A partir de las 8.00 horas de mañana jueves la situación se empeora y hay alerta amarilla por nevadas, lluvias, viento y temporal marítimo, que a partir de las 9.00 horas subirá a nivel naranja (riesgo importante) hasta la madrugada del jueves al viernes. Ya este día el aviso, el único que permanecerá activo, se rebaja a nivel amarillo.

En el interior norte de Valencia la situación es más favorable, aunque no se salva del temporal de frío y nieve. Y es que a partir de las 10.00 horas de mañana se activa la alerta naranja por nevadas (con acumulaciones previstas de hasta 15 centímetros) que, a partir de la medianoche del jueves al viernes pasará a ser de nivel amarillo.

Por último, en el litoral norte de Alicante hay riesgo extremo (alerta roja) por nevadas que podrían acumular hasta 25 centímetros desde las 20.00 horas hasta la medianoche del viernes. A partir de ese momento se pasará a alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros con olas de hasta 4 metros.