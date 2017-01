Puig logra una nueva financiación para 2017 pero sin avances sobre la deuda

Un calendario para una nueva financiación autonómica en un año, que el nuevo modelo se aplicara retroactivamente desde 2014 (cuando caducó el pernicioso sistema vigente), la mutualización de la deuda histórica no imputable a la corrupción y el despilfarro, y más fondos estatatales para la dependencia. Son los puntos fundamentales en el cuaderno con el que Ximo Puig llegaba a la conferencia de presidentes autonómicos, la sexta desde que Rodríguez Zapatero las instauró en 2004.

¿Obtuvo algo tras una larga jornada de intervenciones individuales de cada uno de los líderes por la mañana, almuerzo conjunto y debate vespertino? Algo sí, como para comparecer sonriente ante los medios de comunicación, pero tampoco como para cantar victoria tras esta primera batalla.

¿Nivel de satisfacción de 1 a 10? Siete, en opinión del jefe del Consell. «Moderadamente satisfecho». Fundamentalmente porque el primer punto de la lista, en el que más énfasis había puesto antes del inicio de la cumbre, se lo lleva debajo del brazo. Así lo lee el president. El texto aprobado dice literalmente que el acuerdo «deberá intentar el máximo consenso en el año 2017».

Habrá nueva financiación en 2017, «el año del cambio», dijo Puig. Y será mejor, según señaló, porque deberá garantizar la suficiencia financiera y la equidad entre los ciudadanos. En la actualidad, al sistema le faltan 25.000 millones al año para cubrir los servicios básicos (es el cálculo expuesto por el presidente de la Generalitat durante su intervención ante Mariano Rajoy y el resto de líderes territoriales: todos menos los de Cataluña y Euskadi) y «no es igualitario» entre comunidades.

Evaluar la inversión en el corredor

La retroactividad del modelo desde 2014 no fue aceptada ayer, pero el Consell continuará peleando por ella. De momento, la propuesta incluida en el documento aprobado ayer es que la nueva financiación estará vigente desde principios de este año, aunque se apruebe al final del ejercicio. Tampoco hay, de momento, una asunción por el Estado de la parte de la deuda histórica imputable a la «injusta» financiación y no a la corrupción y la mala gestión de los gobiernos valencianos anteriores. Serían 16.000 millones de euros.

Y queda también fuera otra demanda importante: una evaluación independiente de las inversiones que impida que el corredor mediterráneo pueda quedar relegado, como hasta ahora. Sí hay una inclusión en los acuerdos de una referencia a los fondos para la atención de la dependencia, aunque con pocas concreciones.

Más allá de números, Puig se mostró satisfecho por el compromiso de institucionalizar estas cumbres, ausentes en la vida política española desde 2012. Por lo que supone de apertura de «un nuevo horizonte federal» y una forma de «cogobernanza» con las autonomías, destacó el presidente. Quizá Mariano Rajoy no llegara tan lejos en sus afirmaciones, pero la conferencia implica un nuevo aire en la vida política. «Ha cambiado mucho. Ha hecho de la necesidad, virtud, y nos va bien. No tiene nada que ver con el pasado», afirmó Puig sobre los nuevos Rajoy y Montoro. El ministro llegó ayer enseñando sus bolsillos vacíos, a sabiendas de lo que le esperaba.

Negociar con otros, la clave

Política. Esa es la palabra clave en el periodo que se abre ahora para obtener una financiación lo más favorable posible a los intereses valencianos. Porque toca empezar a negociar bilateralmente con otras autonomías y porque, al final, el acuerdo ha de ser refrendado en el Congreso de los Diputados, por lo que también conviene empezar a ganar posiciones con los distintos grupos.

De partida, según lo expresado en la cumbre de ayer, el Consell cuenta con Andalucía, Murcia, Baleares y Cataluña como socios claros. El Govern catalán no fue ayer, pero sí participará en la negociación del nuevo modelo, precisaron fuentes de Presidencia. El apoyo de Madrid es parcial: sí sobre un reparto más atento a la población, pero no a posibles regulaciones sobre su régimen fiscal. También Castilla-La Mancha podría entrar en el grupo valenciano, según las fuentes citadas.

En el otro lado está la España dispersa (o vacía, según algunos). Puig insistió ayer en que la despoblación también afecta a la C. Valenciana y subrayó que Castelló es la segunda provincia más montañosa de España.

El mapa de la batalla evidencia que no es un enfrentamiento entre comunidades socialistas y populares. El conflicto es más complejo.