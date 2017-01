Cañizares aplaude al colegio multado por asociar ley LGTB y "fanatismo terrorista"

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ha dado su apoyo y agradecimiento a la «valentía» y «coherencia» de un colegio católico de Alcorcón sancionado por la Comunidad de Madrid después de que su director comparara la ley madrileña contra la LGTBifobia con el «fanatismo terrorista».

La Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes (PP), ha multado con mil euros al director del colegio Juan Pablo II por una carta enviada a todos los alumnos en la que subrayaba que «el parecido [de la Ley madrileña de Protección Integral frente a la LGTBfobia] con el fanatismo terrorista es inquietante». También señaló que «el Islam o la ideología de género no son más que otros programas humanos y son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso».

En un artículo de opinión que publica el domingo el semanario Paraula, Cañizares vuelve a posicionarse de manera crítica, más que nunca posiblemente, contra la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, conocida como Ley de transexualidad, que ha impulsado el Consell y que se está tramitando en las Corts.

«Vuelvo a este tema ante la sanción que se ha impuesto a un colegio de Alcorcón, concretamente el Juan Pablo II, con el que me solidarizo y agradezco su valentía y coherencia. La sanción se le ha impuesto en aplicación de la 'Ley de transexualidad' de la Comunidad de Madrid; pero también cabe la posibilidad de otras sanciones en la misma comunidad o en otras comunidades, porque ya faltan muy pocas comunidades en que no se aprueben leyes semejantes», escribe el arzobispo.

«Un no absoluto a esta ideología»

El purpurado arremete contra «las sanciones por llevar la contraria y por oponerse a esas leyes, en virtud de derechos humanos fundamentales, de libertad de conciencia, de pensamiento, de educación y religiosa, que vulneran preceptos constitucionales y democráticos claramente». Esa actitud, dice el prelado de Utiel, le recuerda a «la época en que se multaban homilías». «Mi posición es muy neta: un sí rotundo a favor de la mujer y del hombre; y por eso un no absoluto a esta ideología [de género]».

Como publicó Levante-EMV, la Generalitat ya ha anunciado que multará a aquellos colegios concertados o privados que no cumplan lo prescrito por la ley de transexualidad. Del mismo modo, los colegios concertados de orientación católica han declarado (a través de la patronal Escuelas Católicas) que cumplirán la ley de transexualidad y no plantearán desobediencia ni insumisión a la norma. Los colegios religiosos no dejarán sin atender a ningún alumno transexual.