Punset arremete contra Rivera: "Ciudadanos se ha convertido en la marca blanca del PP"

La eurodiputada valenciana de Ciudadanos, Carolina Punset, ha anunciado hoy en una rueda de prensa en Madrid su decisión de no pelear en primarias contra el líder nacional, Albert Rivera, al tiempo que ha vertido duro ataques contra la dirección del partido a la que ha acusado de "entreguismo" al PP y haber convertido el partido en una "marca blanca suya".

No presentará, ha dicho, su candidatura a las primarias para dirigir C's de cara a la IV Asamblea que se celebra dentro de dos semanas. Ha indicado que descartó esta opción porque no está interesada en el poder sino en el activismo. «No quiero ser ni presidenta de mi escalera". Su decisión de no dar la batalla a Rivera fue adelanta por Levante-EMV que avanzó que Punset y el síndic del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Corts, Alexis Marí, se casarán el día del congreso.

Punset ha ofrecido la rueda de prensa en la oficina de la Unión Europea en Madrid y ha dicho que espera que la dirección de Ciudadanos no tome "represalias", sobre todo contra los que están a su lado, por denunciar la deriva que ha tomado la ejecutiva, cometiendo "un fraude y un error mayúsculo". "La organización es el cáncer del partido" ha llegado a decir en alusión a que está copada por excargos del PP:

"Hay que decir basta ya", ha subrayado la eurodiputada, que, no obstante, no tiene previsto dimitir. Punset ha pedido a los militantes que "aguanten" y voten por compromisarios que defiendan el ideario original del partido. Ha sido muy crítica con la acumulación de cargos y por el abandono de la lucha contra el nacionalismo, bandera de Ciudadanos en sus orígenes