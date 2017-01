Los socios de Mollà en Elx evitan respaldarla: "Su actuación en Nochevieja no es habitual"

El concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Elx, el socialista José Pérez, formación socia de gobierno de la concejal de Compromís Mireia Mollà, evitó ayer respaldar a la diputada autonómica después de la polémica generada por su actuación en Nochevieja.

La decisión de Mollà de llamar al Jefe de la Policía Local «no es habitual», aseguró el concejal socialista. La concejal, compañera de Pérez en el tripartito, pasó la última noche del año en una fiesta que se celebraba en un local sin licencia y en el que se doblaba el aforo permitido, mediando con los agentes que se desplazaron hasta el establecimiento, según la denuncia pública del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España.

«La compañera ya ha hecho declaraciones al respecto», añadió Pérez al ser cuestionado por la posible injerencia de Mireia Mollà en la actuación de los agentes. «Respetamos la profesionalidad de la Policía Local. Actuó de forma independiente y fue el inspector de guardia el que tomó las decisiones oportunas», relató el concejal. «El inspector puso en conocimiento del Jefe de la Policía Local la situación que había y desde ese momento tomó las decisiones que consideró oportunas, no lo hizo la concejal», aclaró Pérez, quien admite que «no es habitual» que un miembro del equipo de gobierno llame al Jefe de la Policía. «Entiendo que si la concejala pensó que se podía producir un altercado de orden público decidiera actuar así», dijo.

Sobre si la forma de proceder de Mollà fue adecuada, respondió que dependía «de la dimensión que pudiera tener el altercado; yo no me he inmiscuido nunca en ninguna operación de la Policía, y en ésta tampoco», añadió. El gobierno local busca esclarecer cómo es posible que un documento interno haya sido fotocopiado y sacado del ámbito administrativo.