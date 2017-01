Una avería deja sin luz ni agua durante 24 horas a los vecinos de Requena y Utiel

Más de 32.000 usuarios de la red eléctrica de Iberdrola, lo que supone alrededor de 60.000 personas, se quedaron ayer durante 24 horas sin luz en la comarca de Requena-Utiel y puntos del Valle de Ayora, Los Serranos, La Hoya de Buñol-Chiva e incluso el interior de Castelló. Al cierre de esta edición, fuentes de Iberdrola informaban de que 18.000 de esos usuarios ya habían recuperado el servicio y que durante las siguientes horas se restablecería en los 14.000 restantes. Para ello, la compañía movilizó a más de 300 empleados que incluso contaron con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Durante la noche del jueves, como consecuencia de las nevadas que cayeron sobre la zona y el fuerte viento, cayeron varias torres y líneas eléctricas que dejaron a oscuras a toda la región sobre las 21.00 horas, aunque previamente ya se habían producido algunos cortes intermitentes. La incidencia más grave se produjo en una línea de 132 kilovoltios (alta tensión) en la zona de Contreras. No obstante, también se vieron afectadas otras de menor capacidad en Ayora, Fuenterrobles, Requena, Chera o Siete Aguas.

Pero las deficiencias en la línea eléctrica no solo dejaron a una gran cantidad de hogares sin luz ni calefacción, sino también sin agua. El motivo: las bombas hidráulicas de los pozos de abastecimiento para poder distribuir el líquido funcionan mediante el sistema eléctrico. Para más inri, los ciudadanos también corrían riesgo de quedarse incomunicados. Además de los fallos de cobertura de alguna de las compañías de teléfono móvil, al no haber electricidad, los usuarios no podían cargar sus terminales. De hecho, los coches se convirtieron en una alternativa para poder mantener sus teléfonos encendidos.

Leña y bombonas contra el frío

Para poder hacer frente al frío, los afectados optaron por rescatar alguna estufa de gas o queroseno, por la leña o por hornillos de cocina. Todo ello provocó que la Generalitat decretara el nivel 2 de Preemergencias en la zona.

Bombonas, fuentes y leña

Una de esas personas es Juan, un dominicano asentado desde hace casi una década en Requena, que rellena garrafas de agua en una de las fuentes de la avenida que sí conservan el suministro. «Este agua es para ducharme», explica antes de ser preguntado. «¿Y cómo la vas a calentar?». Con una ancha sonrisa, agrega: «Con una bombona de gas, mi niña. La tenía ahí para las paellas y ahora la uso para calentar el agua».

«¿Y cómo te apañas para combatir el frío?». Nueva sonrisa: «Pues con otra bombona que le he puesto a una estufa de butano que tenía guardada. El negro no es tonto, ¿tu ves?», cierra jocoso.

Él es uno de los pocos requenenses que ayer pudo desplazarse al trabajo –«También tengo cadenas,, ¿cómo si no? A trabajar hay que ir siempre», sentencia–. La mayor parte de la ciudad aparece todo el día semifantasmagórica. Poca gente por las calles, con la nieve deshecha por los coches y la lluvia caída por la mañana, aunque los dos grados del termómetro a las cuatro de la tarde recuerdan que el hielo puede aparecer en cualquier momento.

Un viaje al Medievo

En apenas unas horas, Requena fue devuelta de la modernidad del siglo XXI al Medievo más duro. La electricidad está en el origen de todo, así que todo se paralizó. Ni bares, ni tiendas –casi todos los supermercados cerraron–, ni pan, ni cajeros automáticos, ni restaurantes. Nada. Todas las persianas de los establecimientos de la avenida aparecen bajados.

En algún bar, en la antigua N-III tratan de poner en marcha un generador para tratar de combatir la inesperada oscuridad.

«Es increíble. No va nada. Hay personas mayores a las que se han llevado sus hijos. Eso los más previsores. Mi vecina, por ejemplo», dice Yolanda, mientras Pedro la mira, «que es bastante mayor me llamó a la puerta para quejarse y preguntarme qué podía hacer, porque todo en su casa va a luz y claro, la mujer tenía frío y ni siquiera podía cocinar».

Un ejemplo de imaginación en ese terreno lo constituyen Sandra Barrera, de 29 años, y su novio, Kevin Ribas. Pese al temporal y el estado de la A-3, no dudó en irse a Requena con su novia la tarde anterior. eso sí, tardó dos horas y media. Y ayer, en vista de que seguían sin luz eléctrica, desempolvaron una pequeña barbacoa e improvisaron un fuego con leña en el balcón para asarse las longanizas que tenían previstas. Imaginación al poder, aunque los vecinos no aplaudieron precisamente el repentino olor a hoguera.

En el extremo opuesto, Félix Cardona. A sus casi 82 años, y mientras barre la nieve acumulada sobre su coche, reflexiona: «Antes, teníamos una nevada como esta dos o tres veces por invierno. Y no pasaba nada de esto. No se paralizaba la vida. Dependemos mucho de la luz. Ahora mismo, el que no tiene una estufa de leña o de butano, no puede ni calentarse».

Niños modelando muñecos de nieve o convirtiendo a sus amigos en blanco de sus bolas de nieve recuerdan que también los colegios están cerrados y que la risa es la mejor arma contra la adversidad. Sólo la orgullosa torre de lo que fue un día la fortaleza medieval, coronada de un blanco inmaculado, parece sentirse a sus anchas en este improvisado viaje al pasado.