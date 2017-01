El hospital anula las consultas y las operaciones programadas

Ni consultas, ni pruebas diagnósticas, ni intervenciones programadas. El hospital de Requena tuvo ayer que reducir su actividad al mínimo ante la falta de suministro eléctrico que obligó a arrancar el generador del centro al filo de las nueve de la noche del pasado jueves, cuando las líneas eléctricas empezaron a fallar por la fuerte tormenta de nieve que caía sobre el municipio.

«El grupo empezó a saltar y a ponerse en funcionamiento de forma esporádica a partir de las 18.00 horas y fue a las 20.45 horas cuando ya tuvimos que depender de él totalmente», según relata el director gerente del centro requenense, Faustino Álvarez. Este suministro de emergencia es suficiente para que el centro hospitalario (que da cobertura a más de 58.000 pacientes de Requena-Utiel y el Valle de Ayora) disponga de electricidad y mantenga el funcionamiento completo de las urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos, los quirófanos que se necesiten o las habitaciones, pero «no es suficiente», según explicaron desde el centro, para arrancar la calefacción del edificio.

«A los enfermos los hemos tenido muy abrigaditos durante la noche y así la han pasado», explicaban trabajadores del centro que incluso han doblado turno (una treintena, según fuentes de los trabajadores) ante la evidencia del inesperado cierre de la A-3 y de que muchos compañeros no iban a poder llegar a sus puestos de trabajo.

Por la mañana y a través de los medios locales se anunciaba la suspensión de toda la actividad programada: ni consultas externas, ni pruebas ni intervenciones programadas. Se quería evitar que los vecinos salieran de sus casas si no era estrictamente necesario, según explicaron desde la dirección. También por la mañana se vio la necesidad tanto de contar con más combustible como de disponer de un segundo grupo electrógeno que ayudara a que las habitaciones entraran en calor.

Así, con la ayuda de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y el concurso de la Guardia Civil, durante la mañana de ayer llegó un suministro extra de queroseno de 4.000 litros y un segundo grupo que se instaló a mediodía. Con todo, el frío no se ha dejado notar «en exceso» en las salas. «La temperatura es bastante buena dentro», explicaban los hermanos Isabel y Manuel López, que tenían a una familiar ingresada en el centro.

El problema de personal se ha capeado en un primer momento gracias al esfuerzo de los propios trabajadores que, en muchos casos, han doblado turnos o han ido a trabajar pese a que no les correspondía ante la dificultad para acceder por carretera.

«He venido con otras dos compañeras andando desde mi casa a las 7.15 horas de la mañana con una linterna. Sabíamos que había compañeros que llevaban desde el jueves por la mañana trabajando y que otros muchos no iban a llegar, teníamos que venir como fuera», explicaba ayer Ana, una de las trabajadoras del centro que sí pudo acceder a pie al hospital desde su domicilio en Requena que dista varios kilómetros.

«Pero muchos de pueblos vecinos o Valencia no han podido venir todavía y hay gente que lleva muchas horas», añade.

Con todo la actividad en el hospital no se detuvo y fuentes internas explicaron que se estaba atendiendo «con normalidad» a los ya hospitalizados y a los que se acercaban hasta Urgencias y no se tuvo que realizar ninguna intervención urgente. «Las urgencias están tranquilas y hay camas libres», añadieron desde Sanidad.