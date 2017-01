El PP critica la «ausencia de participación» en la futura ley de juventud

El anteproyecto de ley de Políticas Integrales de Juventud que aprobó ayer el Consell y del que informó Levante-EMV ha levantado las críticas en el Partido Popular, que lamenta no haber tenido acceso aún al texto y que no le hayan dejado participar en el proceso. «Aunque este gobierno repita que es abierto y participativo, no lo es», indicaron fuentes del PP.

Los populares criticaron además que una de las novedades del borrador, que los jóvenes mayores de 16 años puedan participar en consultas y referendos, sea un «calco» de las normas catalanas. «Cataluña lleva años en esa dirección. Tenemos un gobierno poco original que plagia a los catalanes», añadieron.

Respecto a la comisión interdepartamental, que coordinará la «visión juvenil» de todas las consellerias, el PP la calificó de «corralito, como la existente en Políticas Sociales, que después de un año nada se sabe de ella», criticaron los populares.