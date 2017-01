De la Serna: «No habrá utilización política»

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se mostró ayer «seguro» de que no habrá una utilización política del temporal de nieve y añadió que no le «consta» una crítica desde la C. Valenciana.

De la Serna tuvo que pedir ayer disculpas a las personas que quedaron atrapadas en carreteras y trenes, pero rechazó que hubiera «ninguna crítica». «Sé que es un Gobierno responsable desde el punto de vista político, así que estoy seguro de que no habrá ninguna utilización política de este asunto. Como, en ningún caso, el Gobierno de España utilizaría políticamente un fenómeno natural de estas características», expuso. Por su parte, el PSOE y Compromís han pedido la comparecencia del ministro en el Congreso para dar explicaciones por la gestión. efe madrid