Textil Alta demanda de camisetas térmicas y pantalones abrigados

La drástica bajada de temperaturas, y quizá la voluntad por acercarse a las zonas nevadas ha llevado a mucha gente a comprar ropa de abrigo. En la tienda de Decathlon en Campanar (Valencia), Vicky responde al teléfono que los pedidos no paran. «Las camisetas térmicas interiores y los pantalones térmicos: eso es lo que están buscando la mayoría de compradores», cuenta. Dice que todos los días están realizando grandes pedidos porque la venta no para. «Mucho más que el año pasado, que no hizo tanto frío», apunta. En otros sitios, el material para la nieve está experimentando repuntes de ventas. p. c. valencia