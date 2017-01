Desplazamientos masivos para ver la nieve obstaculizan los servicios de emergencias

Los numerosos desplazamientos de ciudadanos que hoy domingo se están trasladando en vehículos particulares a las comarcas del interior de la Comunitat Valenciana para ver las nevadas están obstaculizando las labores de socorro y abastecimiento que realizan los servicios de emergencias.

Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias han indicado a EFE que los mayores desplazamientos se están realizado esta mañana hacia las comarcas de la Plana de Utiel-Requena, en la provincia de Valencia, y Els Ports, en la de Castellón. De hecho, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha hecho un llamamiento a no coger el coche, sobre todo, en la zona de Morella, hasta que se normalice la situación. Recuerda que en la N-232 no pueden circular aún camiones y no es conviente realizar trayectos en coche.

Esta presencia numerosa de vehículos en las carreteras, algunas de ellas de la red secundaria y en las que hay que circular con precaución, está suponiendo un impedimento para que los servicios de emergencias puedan realizar el avituallamiento de agua y alimentos a zonas incomunicadas o sin suministros, o trasladar gasóleo para los grupos electrógenos.

El Centro de Coordinación de Emergencia recomienda que, si no es estrictamente necesario, no se realicen desplazamientos a las zonas más afectadas por el temporal de nieve que desde hace varios días afecta a la Comunitat Valenciana.