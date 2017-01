El temporal que esta semana está azotando gran parte de Europa ha causado que la ciudad de Valencia se haya visto cubierta por una fina cortina de agua –en ocasiones bastante agresiva– en forma de lluvia constante durante los últimos días. Sin embargo, en algunas localidades de la Comunitat Valenciana como Barracas (Castelló), a 85 kilómetros de la capital del Turia, la situación ha sido diferente: la nieve suele hacer presencia en esta época del año, pero no de forma tan intensa como la actual.

Los cortes de carreteras, la presencia de viajeros «tirados» sin posibilidad de volver a casa y las restricciones en el servicio de luz y teléfono –e Internet– han sido las principales consecuencias de los vaivenes climatológicos. Esa es la cara negativa. El otro lado de la moneda tiene una lectura bastante diferente. Las familias y los grupos de amigos pueden coger un utilitario y en poco más de una hora plantarse en lugares cubiertos por medio metro de nieve. Deslizarse con trineos caseros, lanzarse bolas unos a otros... las formas de disfrutar de la nieve son muy diversas. Las autoridades aconsejan extremar las precauciones a la hora de viajar, ya que en algunas ocasiones el acopio de nieve reduce los carriles disponibles o causa que algunos desvíos no puedan ser utilizados.

De hecho, ayer no era fácil entrar en Barracas. Operarios de Fomento y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajaron durante todo el día para despejar las carreteras, mientras las nevadas remitían. En los arcenes, familias o grupos de amigos aparcaban sus coches. Pedro, Juan y Taco –su mascota– juegan en la nieve. Atienden de forma amable a Levante-EMV: «Solimos venir una vez al año con el perro, que disfruta un montón. El año pasado visitamos Valdelinares, pero esta vez no hemos tenido que ir tan lejos. Poder disfrutar de toda esta nieve tan cerca de Valencia es un lujo. Es una pasada. En el pueblo –en referencia a Barracas– dicen que hacía más de 40 años que no nevaba tanto».

«Te llega casi hasta la ingle»

Las familias Font Pérez –Wenceslao, Adela y Adela– y sus vecinos –Jesús Pascual, Ana Pérez y sus hijos Jesús y Miguel– también realizaron una excursión hasta Barracas, saliendo desde Bétera. Para disfrutar al máximo se equiparon incluso con un trineo para los más pequeños y hasta confeccionaron un muñeco de nieve. Mientras disfrutaban del paisaje, atendían a este diario: «La verdad es que es impresionante, andas un poco, te adentras en la nieve... y te llega casi hasta la ingle. Pensábamos que teníamos que ir hasta la zona de Mora de Rubielos, pero el trayecto se ha acortado bastante. Y es algo que se agradece».

La excursión a una zona nevada endulza un fin de semana especial, marcado por las bajas temperaturas. Sin embargo, la pregunta obligada es: ¿Qué tal están viviendo el temporal los residentes de estas zonas? La mayoría lo hace con resignación. Los problemas en forma de cortes de luz y fallos en las comunicaciones son reincidentes. Aunque el pueblo se ha llenado de viajeros ocasionales, que se han quedado más tiempo de lo previsto.

Las casas rurales y los hospedajes se han llenado. Incluso el comercio local ha visto como aumentaban algunas ventas. Sin embargo, no está claro que el resumen sea positivo. Francisco regenta un negocio de comestibles: «Se ha movido algo más todo, pero muy poco. Llevamos así desde el jueves por la noche, cuando comenzó a nevar. Es normal que nieve durante cuatro o cinco horas, pero no así. La gente mayor dice que hacía mucho que no ocurría esto». Juanjo, otro vecino de la localidad, pone fecha: «Por lo menos, desde 1971 que no pasaba esto. Hablamos de más de 40 años. Es mucho tiempo».