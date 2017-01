Reconocimiento, independencia y recursos en una beca

Para Ivana Gasulla, la obtención de la beca del programa Consolidator Grant del ERC supone el reconocimiento de un trabajo preliminar bien hecho y la apuesta por una nueva línea de investigación que se ha venido gestando en los últimos tres años. «Además, me ofrecerá la independencia y los recursos necesarios para consolidar mi equipo de investigación y desarrollar las tecnologías que contribuirán a la nueva era de las comunicaciones personales y el Internet de las Cosas en un futuro cercano», añade la investigadora de la UPV. Por ello, recibir esta beca ha supuesto para ella una «satisfacción inmensa, no sólo a nivel personal sino a nivel del equipo de personas en el grupo de Fotónica del Iteam que me han apoyado en todo momento porque ya llevo en esto casi tres años». m. ros valencia