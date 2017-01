Miles de visitas a la nieve colapsan carreteras y dificultan los trabajos de emergencias

Mañana de domingo con sol, la previsión no indica lluvias hasta las 13.00 horas y el color blanco cubre los montes situados a menos de una hora de un área metropolitana con 1,5 millones de residentes. Una combinación perfecta para levantarse y pensar que no es mala idea coger el coche y disfrutar de algo tan poco habitual por estas tierras como es la nieve. Y así, mientras que en las comarcas de Requena-Utiel y Los Serranos o el interior de Castelló aún se contaban por centenares los domicilios sin suministro eléctrico ni agua potable como consecuencia del temporal, miles de valencianos protagonizaban ayer un desplazamiento masivo con fines turísticos hacia el interior de las tres provincias.

En las zonas del norte de Alicante o sur de Valencia, donde la nevada tuvo lugar a principios de semana y la situación estaba más normalizada, estas «excursiones a la nieve» no representaron un problema. Pero el panorama era diferente en las comarcas de la mitad norte de Valencia y de Castelló en las que, además de los cortes de suministro, ayuntamientos, diputaciones y Generalitat seguían ayer trabajado para abrir carreteras cortadas por la nieve. «No es el mejor momento para hacer turismo todavía», advertía en Vilafranca el jefe del Consell, Ximo Puig. «La prioridad es liberar los espacios para que se vuelva a la normalidad y restablecer las conexiones». Por ello, pidió «prudencia» para evitar colapsos en las vías..

También el 112CV hizo un llamamiento «a la población que acude a ver la nieve» para que no obstaculizase el paso de los vehículos de emergencias. «En algunos casos, los curiosos están dificultando el transporte de suministros que tratan de llevar gasoil para los generadores, medicamentos y agua embotellada a determinadas áreas perjudicadas por el temporal», señalaban fuentes del servicio. Y también el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, publicó un tweet en el que pedía «que se espere a normalizar la situación para ir a ver la nieve. En la N-332, Morella, no pueden circular aún camiones. No cojas el coche». Ayer, Moragues volvió a referirse al conflicto sobre la responsabilidad de las distintas administraciones en los problemas causados por el temporal. «Todas las administraciones debemos arrimar el hombro y también ser muy conscientes de qué parte de la emergencia es competencia de cada una», advirtió. Por su parte, Puig anunció que el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, pedirá la comparecencia ante Les Corts para «informar de cómo se ha producido la respuesta al temporal».

Colapso en Palancia y Los Serranos

La zona norte del Alto Palancia y la de Los Serranos fueron ayer dos buenos ejemplos de ese conflicto entre la solución a las emergencias por el temporal y los desplazamientos masivos de familias que querían disfrutar de la nieve. Las retenciones kilométricas en la A-23 de turistas provenientes de Valencia y Castelló mayoritariamente colapsaron más de 10 kilómetros de la Autovía Mudéjar a mediodía desde las conocidas como curvas de El Ragudo hasta San Agustín. Unas retenciones que llegaron a su punto álgido sobre las 13 horas cuando, de nuevo la nieve comenzó a hacer acto de presencia entre Castelló y Teruel e hizo que los coches intentasen dar la vuelta ante el posible temporal que podría avecinarse. Durante toda la mañana la Guardia Civil reguló el acceso a las poblaciones cerrando la entrada a Barracas por la Autovía y desviando hasta San Agustín a los coches, ante la imposibilidad de que más vehículos pudieran aparcar y acceder a la población. Una medida que causó la indignación entre los turistas.

Alcublas, situada a 50 minutos en coche del centro de Valencia, estuvo desde el jueves hasta ayer por la mañana sin electricidad por la caída de varias torres de suministro. Grandes bloques de nieve cubrían aceras, campos y solares; y la carretera que conecta el pueblo con Segorbe permanecía cerrada. Los únicos accesos libres eran el de la CV-341 desde Villar y la CV-339 desde Llíria, que ayer al mediodía presentaba retenciones de hasta tres kilómetros por el gran número de coches y familias que querían entrar en el pueblo, según señalaba Joaquín, miembro de la brigada de Divalterra que ayer intentaba regular la circulación. «La Guardia Civil vino el sábado, pero hoy no. Y aquí no tenemos Policía Local», explicaba. «Si cobráramos dos euros a cada coche ya seríamos un pueblo rico», indicaba Juan desde el interior de su todoterreno.

Pero el gran problema no estaba tanto en los accesos sino en el interior del casco urbano de este municipio de 750 habitantes. Los cientos de vehículos que colapsaban la carretera no encontraban después espacios para estacionar, por lo que daban vueltas por las calles estrechas esperando un golpe de fortuna, o volvían a la carretera y paraban de aquella manera en los arcenes. «Hay más gente que en fiestas», señalaban Dani y José, trabajadores también de la Brigada de Divalterra que prohibía el acceso de vehículos a la carretera de Segorbe para que la máquina quitanieves pudiese seguir trabajando.

Coches no entraban pero sí cientos de niños y adultos que se se lanzaban nieve y se deslizaban con trineos en los campos de almendros que bordean el vial. Nerea, Miguel Ángel y sus dos hijos habían llegado desde Catarroja para que los niños jugasen con la nieve y darse un buen almuerzo. «Pero están todos los bares llenos y solo hemos podido comprar una barra de pan», aseguraban.

Rafa, propietario de uno de esos bares, bajó a medias la persiana para que no entrase nadie más a pedirle una mesa. «Lo tenemos todo reservado desde que se anunció que iba a nevar. Es como si la gente no hubiera visto la nieve en su vida», aseveraba. Dentro del bar está José Agustín Máñez, juez de paz de Alcublas. «Tengo 73 años y es verdad que nevadas como esta he visto pocas „asegura„. Pero lo que está pasando hoy nos ha desbordado», advertía.