El presidente de la AVL ve necesario que la nueva RTVV inicie ya sus emisiones

El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramón Ferrer, que esta mañana ha entregado en las Corts la memoria de la institución del año 2015, ha reclamado la necesidad de unos medios públicos de comunicación en valenciano. 'Es una necesidad como pueblo, debería de hacerse ya, pero es preferible que se haga bien hecha, paso a paso, pero ya'.

Ferrer ha asegurado que es necesaria la vertebración del territorio a través de la televisión y la radio y ha recordado la mediación de la institución para que no se cerrará.

Ferrer, que opta el próximo día 3 de febrero a la reelección como presidente, ha asegurado que la institución está muy preocupada por la necesidad de que los funcionarios usen la lengua propia y ha reclamado que la futura ley de la función pública valenciana incluya el requisito lingüístico.

Considera que no es necesario en todos los casos porque un médico neurocirujano podría entenderse que no domine el valenciano perfectamente, pero una persona que atiende al público o un médico de familia sí debe conocer la lengua 'porque el usuario igual no sabe expresarse de otra manera. En un 99% tiene que ser obligatorio el requisito lingüístico', asegura.

Considera necesario promover el uso del valenciano, aunque sostiene que la situación es estable tras unos años de bajón como consecuencia del aumento de población que llegó fundamentalmente de la inmigración. El presidente de los académicos afirma que la Comunitat Valenciana es muy diversa y aunque la lengua está más fuerte en Valencia o Castelló, es más débil en Alicante.

Ferrer ha destacado que se han aumentado el número de actividades con un presupuesto de más de dos millones de euros. 'Hemos ayudado al Consell en aspectos sobre plurilingüismo y es necesario que la AVL dictamine en cuestiones normativas', ha dicho.

Morera ha reivindicado la normalidad que supone que el presidente de las Corts acudiera el pasado mes de noviembre a un pleno de la AVL por primera vez y que Ferrer visite las Corts para entregar la memoria anual.