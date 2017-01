La AVL tercia a favor de incluir en la ley el requisito lingüístico

En los roces entre PSPV y Compromís, socios en el Consell, por el alcande del requisito lingüístico (el conocimiento del valenciano para poder acceder a un puesto público), terció ayer el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer. Preguntado en las Corts por esta cuestión, Ferrer se mostró partidario de incluir este requisito.

Consideró que no es necesario en todos los casos, pero en un 99 % de ellos la Acadèmia estaría a favor. «Un médico neurocirujano puede entenderse que no domine el valenciano perfectamente, pero una persona que atiende al público o un médico de familia sí debe conocer la lengua porque el usuario igual no sabe expresarse de otra forma. En un 99 % tiene que ser obligatorio el requisito», aseguró.

La redacción del articulado de la nueva ley de función pública ha provocado un conflicto entre el Bloc, el sector más nacionalista de Compromís y el PSPV hasta el punto de que la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, se vio obligada a parar la presentación del texto legal cuyo borrador está ya listo.

Fuentes de Presidencia señalaron a Levante-EMV que se está intentando que la cuestión no se convierta finalmente en un problema, porque existe un acuerdo sindical reciente. Para atemperar el conflicto, la cuestión ha entrado en «una fase de reposo», ya que se considera que no es una urgencia. La intención es darse un plazo mayor hasta la redacción final.

Ejercicio específico de valenciano

Ayer mismo, pasó a ser oficial un decreto de provisión de puestos de trabajo que para la acreditación de conocimientos de valenciano recoge la posibilidad, una vez superada la prueba selectiva, de realizar el «ejercicio específico» que se convoque y, de no superarlo, asistir a cursos de perfeccionamiento que se organicen.

Nada que ver, por tanto, con el requisito lingüístico que defiende Compromís y en especial el sector más cercano al Bloc, que reclama que el conocimiento no pueda acreditarse con posterioridad, sino que sea condición previa.

El acuerdo de los sindicatos con las universidades era el punto de partida para el consenso. Pero también hay división. UGT y CC OO no están por la labor de un requisito lingüístico puro y duro, en contraposición a Intersindical, que ayer insistió en reclamarlo públicamente, al igual que Acció Cultural.

No obstante, algunas fuentes recordaban ayer que con la ley del PP, tanto UGT como CC OO firmaron un voto particular en el dictamen que hizo el CES a la norma en el que expresamente pedían el conocimiento del valenciano como condición para ser funcionario.