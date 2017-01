Protección especial para los empleados que denuncien corruptelas

El personal funcionario de la Generalitat o entidades locales que, de buena fe, decida alertar o denunciar supuestos casos de corrupción en la Generalitat tendrá a partir de ahora una protección especial. La nueva ley dedica un artículo a esta cuestión que forma parte de las propuestas incluidas en el informe sobre la Función Pública. En concreto, se regula un régimen específico para dar cobertura las denuncias. Eso sí, para ello, la persona que alerte de una posible corruptela tendrán que identificarse, ya que las denuncias de carácter anónimo serán archivadas. La conselleria se compromete a mantener en secreto la identidad de la persona. De hecho, sus datos personales no quedarán en ningún archivo informático. Sólo podrá desvelarse la identidad, con consentimiento de la persona denunciante. Recibida la alerta o denuncia, se remitirá a la Inspección General de Personal, órgano competente en tratar de comprobar los hechos. La conselleria establece que el personal denunciante quedará blindado. Contra él no podrá adoptarse ninguna medida que venga motivada por su actuación. No podrá ser removido del puesto ni discriminado de forma directa o indirecta. En caso de que haya represalias, incluso podrá ser indemnizado.