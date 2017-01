Las cifras están ahí. Y son buenas. Pero no cuentan historias ni reflejan la realidad de lo que supone para una persona el recibir un nuevo órgano con el que tener una segunda oportunidad cuando el suyo falla.

«Yo estaba perfectamente. Estaba calentándome un vaso de leche en el microondas para merendar y noté un dolor muy fuerte en el pecho, como un tiro. Le dije a mi marido 'estoy teniendo un infarto'. 'No digas tonterías' me contestó. Pero sí, lo era. Tenía 40 años». Es la historia con la que se presenta Loli Martínez, trasplantada y miembro de la asociación Avatcor. Ahora tiene 44 años, es pensionista por obligación y cuenta su historia de milagro gracias a un trasplante que llegó después de estar 19 días enganchada a una máquina que la mantuvo con vida. «Te da tiempo a pensar. Eres consciente de que alguien tiene que morir para que tú tengas el corazón que necesitas», explica.

De dónde procede su órgano poco sabe. Solo que es de alguien «extremadamente joven». Nada más. Tampoco quiere saber. Eso lo comparte con sus compañeros de asociación, Jaime Tormo (que la preside), Manolo Alfonso e Inma Ferrer que han querido contar su historia. Saben que es importante dejarse ver para que la gente se conciencie de la importancia de ser donante. «Hacemos campañas para que todo el mundo nos vea y se dé cuenta de que es vital», incide Tormo.

Los órganos que recibieron en su día les han permitido seguir y hacerlo mejor de lo que estaban aunque aseguran que esta segunda vida «es diferente». «Estamos aquí, no podemos pedir más pero tras una operación tan fuerte para el cuerpo tú no eres el mismo sí o sí», asegura Jaime. La forma de ver las cosas también varía: pocos planes a largo plazo, es el aquí y ahora. «Esto te hace darte cuenta de que la vida, en cualquier segundo se rompe. Cuando oigo a alguien decir aquello de 'cuando me jubile?' Hay que pensar a corto plazo», resume Loli. Desde un agradecimiento «profundo» a la sociedad, los miembros de la asociación también tienen reivindicaciones: más atención a los trasplantados más allá de la intervención. Desde Avatcor gestionan un piso de acogida con cuatro habitaciones que busca dar un servicio a las familias que, como las suyas, tuvieron que pasar por muchas noches de hospital y un momento difícil.