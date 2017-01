El día más duro de Vicent Marzà como titular de Educación

El conseller de Educación, Vicent Marzà, fue el encargado de abrir la sesión celebrada en la UPV. En su discurso, el portavoz del Consell destacó que «el viernes fue uno de los días más duros que he pasado desde que soy conseller por lo que pasó en Villena. Todos los que somos docentes sabemos lo difícil que es dar respuesta a lo que sucede en un aula». A su vez, el portavoz de la Generalitat también quiso dejar patente que «es ahora cuando la administración educativa está consiguiendo que se visualicen, se detecten y se intervenga en los casos de acoso escolar. Se ven más casos porque se detectan, no como antes, que no se explicaba lo que estaba pasando y no se daba una solución a esta problemática». Por último, destacó el trabajo de los coordinadores de Igualdad. j. l. ll. valencia