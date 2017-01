Ximo Puig critica los discursos de la izquierda "irrealizables"

El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos evita mojarse en la batalla por el poder en el PSOE, que por ahora tiene a Patxi López y Pedro Sánchez como aspirantes declarados y a Susana Díaz en la sombra. Ximo Puig no toma partido expresamente, pero entre líneas deja claro que la posición de Sánchez no es la suya. No es nuevo que no están en sintonía. Esta mañana lo ha vuelto a demostrar.

Puig, preguntado por los resultados de las primarias socialistas en Francia, ha afirmado que la cuestión esencial no es ser más o menos de izquierdas, sino proponer "candidatos que puedan ser la alternativa". Ha expresado su oposición a los discursos "irrealizables y ombliguistas", que puedan sonar a "más izquierdistas", pero que "no solucionan los problemas de la gente". La referencia a los mensajes lanzados este fin de semana por Sánchez en Sevilla parece clara.

El secretario general del PSPV ha realizado estas manifestaciones antes de la jornada interparlamentaria del partido, que reúne esta mañana en su sede de Valencia a sus representantes en las Corts, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Puig ha declinado pronunciarse sobre los aspirantes a liderar el PSOE, ni sobre si es bueno que surjan más. "Faltan cuatro meses para el congreso, miren los que pueden salir aún", ha bromeado. Ha insistido en esta línea en que lo importante es reubicar el mensaje socialdemócrata y no los debates sobre nombres. Lo trascendental, ha dicho, es "plantar cara a Trump y a la xenofobia y el racismo que representa".

El jefe del Consell ha defendido la tarea desarrollada por el gobierno de coalición que encabeza en veinte meses y ha reiterado sobre la jornada de hoy que lo importante para los diputados ha de ser plantear "una propuesta de país, no de partido".