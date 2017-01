El Consell sigue sin nombrar abogado general a los 20 meses de llegar al gobierno

La portavoz del área de Justicia del grupo parlamentario popular, María José Ferrer San-Segundo, denunció ayer en las Corts que el Consell lleva 20 meses sin nombrar abogado general de la Generalitat. La diputada asegura que en la actualidad, y desde que el bipartito tomó posesión en junio de 2015, la firma la realiza el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, y reclama saber por qué no se ha nombrado el cargo en más de año y medio. San-Segundo asegura que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha mentido porque aunque esté licenciado, no está colegiado, aunque fuentes de Presidencia confirmaron después que sí está colegiado, aunque no es ni condición necesaria para realizar esta labor.

Según la diputada del PP, el Consell utiliza una «ficción legal» mientras el puesto de abogado de la Generalitat sigue vacante. «¿Qué esconden?» se pregunta San-Segundo, que considera que todas las decisiones del Consell podrían ser nulas de pleno derecho.

San-Segundo denuncia también que la Justicia valenciana es la última de España en presentación telemática de documentos pese a que la ley obliga desde el 1 de enero de 2016. Pero el programa informático tiene numerosos errores y se obliga a los profesionales a presentar la documentación en papel. San-Segundo reclama también la auditoría interna que Bravo se comprometió a entregar por lo que el PP intuye que no existe ya que la conselleria les ha hecho llegar una documentación que es una generalidad y no la auditoría.