El PSPV crea un carné propio en su línea de construir un relato autonómo al de Ferraz

Ser del PSPV supondrá pertenecer a una familia socialista con identidad propia y definida. En el amplio espectro del socialismo español, solo los pertenecientes al PSC, con categoría de partido, tenían hasta ahora un carné específico. Desde esta semana, los socialistas valencianos también tendrán carné propio, al margen del del PSOE, que era el que cualquiera recibía hasta ahora al afiliarse en una agrupación valenciana.

Los primeros en obtener el documento identificativo como socialistas valencianos serán los cerca de 300 miembros del comité nacional, que se reunirán el próximo jueves en Valencia. Después, según ha podido saber Levante-EMV, llegarán a toda la militancia (algo más de 16.000 afiliados, según datos de 2014).

Es un gesto, pero indicativo del rumbo de la federación que lidera Ximo Puig, empeñada en desarrollar un relato diferente y subrayar una identidad propia dentro del socialismo español.

En la práctica, se trata de acercar a los militantes la información del PSPV, ya que los documentos incorporan un código BIDI que permite el acceso a la web de la formación y un canal de comunicación. No obstante, el hecho tiene un valor simbólico importante. Supone desde este enfoque equipararse con los socialistas catalanes, aunque no sea así estatutariamente.

La decisión ha sido adoptada por el PSPV directamente, sin pasar por Ferraz. Al menos, esa es la información que circula entre dirigentes de la formación.

La orientación federalista del PSPV es uno de los ejes de la actuación de Ximo Puig en los últimos meses. Se vio en su defensa de la Entesa al Senado y, más recientemente, en la posición propia junto con Baleares y Baleares y al margen del resto del partido sobre el acuerdo con el PP para el techo del déficit en 2017. Centrarse en el PSPV y no en Ferraz es una consigna repetida del jefe del Consell ante los suyos.

En esa línea, ayer destacó que el proyecto a defender no ha de ser «de partido, sino de país». Lo dijo en una jornada en Blanqueries con representantes en las Corts, el Congreso y el Senado.

Al margen de ese mensaje, Puig evitó mojarse en la batalla por el poder en el PSOE, que por ahora tiene a Patxi López y Pedro Sánchez como aspirantes declarados. Entre líneas sí deja claro que la posición de Sánchez no es la suya. Preguntado por las primarias socialistas en Francia, afirmó que la cuestión esencial no es ser más o menos de izquierdas, sino «ser la alternativa». Expresó su oposición a los discursos «irrealizables» que puedan sonar a «más izquierdistas», pero que «no solucionan los problemas de la gente». Lo trascendental, dijo, es «plantar cara a Trump» y no los debates de nombres.