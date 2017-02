Errejón se hace fuerte en la C. Valenciana al sumar a su lista más cargos que Iglesias

Íñigo Errejón no va a disputarle a Pablo Iglesias el liderazgo de Podemos en la Asamblea Ciudadana Estatal, el llamado Vistalegre II, que Podemos celebra en Madrid entre el 10 y el 12 de febrero.

Pero ambos van a confrontar sus proyectos, estrategias políticas y modelo organizativo ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. El choque de trenes, que diría Carolina Bescansa, está servido. Si ganan las tesis de Errejón, Iglesias ya ha anunciado que le dejará paso al frente de la formación.

De momento, el número dos ya ha ganado una batalla con lectura valenciana. Errejón se hace fuerte en la Comunitat Valenciana. En esta autonomía ya ha logrado reclutar a más cargos públicos que el líder nacional de cara al Vistalegre II, lo que abona la tesis de que los posicionamientos del número dos, más proclives al pacto con los socialistas y a la consolidación en las instituciones, tienen más seguidores que los de Iglesias, más partidario de hacerse fuerte en la calle y recuperar el activismo social.

Doce representantes valencianos

En total, en ambas listas figuran 12 valencianos, cinco en la lista que lidera Iglesias (si contamos a Txema Guijarro que es madrileño, pero fue diputado por Valencia y ahora lo es por Alicante) y siete en las de Errejón, seis mujeres y un hombre. Además hay un representante valenciano en la lista de la facción Anticapitalista que lidera Miguel Urbán: el diputado en las Corts Valencianes Daniel Geffner.

La candidatura que lidera Iglesias, bajo el nombre Podemos para todas, cuenta con la senadora por designación de las Corts Pilar Lima, la primera mujer sorda en acceder a la cámara; la diputada en el Congreso por Alicante Rita Bosaho; además de la senadora de Alcoi Vicenta Jiménez García y la trabajadora social valenciana, Esther Sanz.

En la candidatura Recuperar la ilusión, con el secretario político Errejón al frente, se integran las diputadas por Valencia en el Congreso Àngela Ballester y Rosana Pastor; la parlamentaria en las Corts por Valencia Fabiola Meco, la alicantina Llum Quiñorero y el diputado por Castelló y secretario de la Mesa de las Corts, Marc Pallarés.

Completan la representación valenciana en favor de Errejón la candidata al Senado Emilia Sánchez-Pantoja, que ya es colaboradora en Madrid del número dos de Podemos y la joven secretaria general en Castalla, Noelia Olivares.

Montiel: «No he estado en la cocina»

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, también afín al sector errejonista, aseguró ayer sobre la presencia de valencianos en las listas que no ha estado «en la cocina» pero celebra que haya «un buen puñado de valencianos».

En su opinión, Podemos camina hacia un partido «mucho más coral, cooperativo, con mucha más gente participando en la dirección y menos concentración de hiperliderazgos». Esta concentración, asegura, «sirvió durante un tiempo, pero no es lo que está demandando la sociedad ahora», señala el líder autonómico.

Mínguez se queda fuera de la lista que avala el líder actual

La diputada autonómica Sandra Mínguez, uno de los referentes del sector «pablista» en la Comunitat Valenciana y de los «críticos» con la actual dirección valenciana que lidera Antonio Montiel no figura en la lista que encabeza Pablo Iglesias para el congreso estatal. Mínguez firmó el manifiesto en favor de Iglesias y también el de «Propostes de la terreta», ya que le parecía interesante al ser una propuesta de base, aunque no la compartía al cien por cien. Mínguez no explicó ayer su ausencia en la candidatura.