La exconsellera de Bienestar del PP: «Nunca supe que la familia Cotino tenía intereses en el sector»

La exconsellera de Bienestar Social, Angélica Such, que ejerció el cargo entre agosto de 2009 y julio de 2011, jamás tuvo conocimiento de que la familia del exvicepresidente del área social del Consell, Juan Cotino, tuviera intereses en el sector de las residencias de mayores. Such compareció ayer en la comisión de investigación abierta en las Corts por las adjudicaciones de plazas de residencias a la firma Savia, ligada a la familia del exvicepresidente de la Generalitat.

A preguntas de la diputada socialista Concha Andrés sobre si conocía que la familia Cotino controlaba el 40% de las adjudicaciones, Such respondió: «No, no lo sabía. Nunca vi la declaración de Juan Cotino. Los adjudicatarios eran unas empresas que se habían presentado a concursos y estaban avaladas por informes jurídicos», añadió. En otro momento de su comparecencia, Such aseguró que nunca ha tenido presión por parte de nadie y que no se reunió con Cotino para tratar cuestiones sobre adjudicaciones.

La comisión investiga el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, en concreto, en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figuran Lubasa o Sedesa (propiedad de la familia Cotino), además del empresario Enrique Ortiz.

La diputada de Compromís Mónica Álvaro recordó las numerosas informaciones periodísticas publicadas sobre los ingresos del grupo en los años en que Cotino tuvo responsabilidades políticas, pero Such lanzó balones fuera. La diputada también recordó unas grabaciones difundidas en 2014 en las que el empresario Ortiz y el sobrino de Cotino se refieren a Such como «la chiquilla esa». Such tiró de ironía: «Me acabo de enterar de lo de chiquilla, eso será por mi edad; igual es que no soy yo».

Such, que ya no milita en el PP, remarcó que no hubo ningún trato de favor ni presión. «Intentamos dejar las cosas un poquito mejor» y remarcó que el número de plazas concertadas no se amplió como reclamaban las empresas.