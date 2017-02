El Gobierno reducirá los aforamientos y negará por ley los indultos a corruptos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, avanzó ayer en el Club de Encuentro Manuel Broseta de Valencia las líneas maestras de la reforma de la justicia que defiende el ejecutivo central y que aspira a concretar en un «Pacto de Estado por la Justicia»: la Fiscalía investigará las causas en sustitución de los jueces de instrucción, se reducirán los aforamientos, se prohibirán por ley los indultos a corruptos y se profundizará en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y civil. Algunas de estas propuestas no son originales del Ejecutivo central, sino que literalmente las ha copiado de las propuestas lanzadas por los jueces decanos de toda España en su última reunión del mes pasado.

En algunos casos, las aplicará a regañadientes y sin convencimiento de la necesidad de cambio, admitió el ministro durante su intervención. «Como la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los ciudadanos reclaman más independencia, aunque personalmente creo que este asunto tiene que ver más con la percepción que con la realidad», aseguró durante la conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta, que bautizó como «La justicia que queremos: desafíos y respuestas para el siglo XXI».

Catalá considera que el actual sistema de elección del órgano de los jueces es el adecuado, aunque «como la sociedad cree que este sistema está muy politizado» el Gobierno central asume volver al antiguo modelo de elección en el que la mayoría de los miembros del CGPJ eran elegidos por los propios jueces.

El ministro también minimizó la importancia estadística de las causas relacionadas con la corrupción que se investigan en todo el Estado. «El 0,15% de las causas que se instruyen están relacionadas con la corrupción», defendió el ministro de Justicia, aunque admitió que el impacto social de las causas relacionadas con la corrupción, les obliga a adoptar medidas contundentes que, en algunos casos –defendió Catalá Polo– «ya se han adoptado».

El ministro aprovechó para sacar pecho y repasar las novedades en la lucha contra la corrupción impulsadas por el ejecutivo de Mariano Rajoy (tras la imputación como persona jurídica del partido en varias macrocausas judiciales, entre ellas el Caso Taula) como «la financiación ilegal de partidos como delitos, que hasta ahora no era delito; que los condenados por corrupción no puedan obtener ningún beneficio penitenciario si antes no devuelven el dinero defraudado, la creación de una agencia para gestionar los activos incautados en causas de investigación contra la corrupción o la negativa a conceder indultos a personas condenadas por casos de corrupción, que ya no se tramitan en el Consejo de Ministros, aunque nuestra intención es que esta postura se incluya por ley para consolidar esta decisión, o proteger a los denunciantes de causas relacionadas contra la corrupción para que estas personas sientan que la justicia y el derecho les va a proteger», defendió Rafael Catalá Polo durante su conferencia que se extendió a lo largo de treinta y dos minutos.

El máximo responsable de la justicia española también se mostró favorable a «revisar los aforamientos a políticos, actualmente unas 2.000 personas en toda España». Una decisión que ya se incluía en el «pacto alcanzado con Ciudadanos y que nos reclaman la sociedad en general, por lo que es un compromiso que se va a llevar a cabo esta legislatura».

No hubo mayor concreción del ministro respecto a plazos ni inversiones reclamadas desde los responsables de la administración de justicia valenciana, como la creación de los quince nuevos juzgados que reivindica la Conselleria de Justicia desde hace años o la modernización de los sistemas informáticos judiciales valencianos, aún anclados en el siglo XX, que a día de hoy aún hacen imposible una comunicación fluida entre los juzgados y la Fiscalía.