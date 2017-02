La ponencia social también divide al PPCV

La exigencia de primarias y otras cuestiones internas, como las medidas disciplinarias ante casos de corrupción, han focalizado el debate, tanto a nivel nacional como autonómico, del 18 Congreso Nacional que el PP celebrará este fin de semana para reelegir a Mariano Rajoy como presidente. Sin embargo, al final, no será en la ponencia política donde se visualice que en el PP conviven almas distintas: la más conservadora en términos ideológicos y aquella más liberal en cuestiones sociales, como el aborto, la eutanasia o la maternidad subrogada. La división de opiniones es más acusada en la ponencia social coordinada por Fernando Martínez Maillo y en la que ha participado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. La propuesta social ha dado pie a que compromisarios de toda España hayan presentado enmienda para que el partido que gobierna se posicione en cuestiones sensibles.

La delegación valenciana, la segunda en importancia desde el punto de vista numérico, no estará al margen de este debate que Génova trata de frenar para evitar que la discusión interna se cuele con demasiada fuerza en el congreso. De hecho, hay compromisarios de la Comunitat Valenciana que han presentado enmiendas para que la dirección nacional se moje en asuntos como los vientres de alquiler y el aborto. Ni una ni otra cuestión figuran en el texto en el que ha trabajado la lideresa del PPCV, un documento en el que se esbozan los principios sociales del partido, pero que no entra en terrenos conflictivos. La propia dirección regional asume una enmienda en la que tampoco hay unanimidad: la regulación de la custodia compartida en los divorcios cuando no existe acuerdo entre los cónyuges. Esta cuestión figuraba en la ley valenciana que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional al entender que la Generalitat carece de competencias para legislar sobre derecho civil.

La cuestión es controvertida en la izquierda (Compromís apoyó la norma aprobada bajo mandato popular y el PSPV no ), pero el asunto también dividió entonces al grupo parlamentario popular.

En principio, la intención de la cúpula regional era pelear esta enmienda y no intentar disuadir a los compromisarios de que retiraran las suyas. La semana pasada Bonig reunió a los doscientos delegados y se mostró a favor de que en estas cuestiones tan delicadas cada uno votara en conciencia. Es decir, la dirección regional no quiso posicionarse y dio libertad de voto en el congreso. Bonig, a título personal , como indicó en una entrevista a Levante-EMV, es partidaria de no regular la maternidad subrogada, sin embargo, en aquel encuentro, admitió que hay otros militantes que no opinan igual. De hecho, un asistente explicó que había enmendado el texto a favor de la regulación. También hay enmiendas de origen valenciano en contra del aborto.

Está por ver, sin embargo, el recorrido de las enmiendas valencianas, máxime después de que ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, viniera a admitir que Génova prefiere que estos temas no se debatan en ese foro. Casado habló de la decisión de incluir en los estatutos del partido la posibilidad de que los cargos públicos puedan votar en conciencia cuestiones «morales y éticas». «El PP quiere ser la casa común del centro derecha en la que todo el que no se sienta de izquierdas tiene su sitio, independientemente de sus planteamientos ideológicos», dijo.

El dirigente popular admitió, no obstante, que muchos compromisarios han presentado enmiendas para abrir el debate y se refirió al asunto de los vientres de alquiler. También argumentó que en la ponencia social no se había abordado de forma concreta porque no se quería imponer una «premisa» al respecto. Adelantó que es posible que el partido busque un «posicionamiento común» con una redacción que admita que «estas realidades suscitan debate» y deje su concreción para las asambleas legislativas o los comités de bioética y, finalmente en cualquier caso, el Parlamento.