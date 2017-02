El PP se queda solo en la defensa de que valenciano y catalán son lenguas distintas

El pleno de las Corts ha rechazado esta mañana la toma en consideración de una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la defensa del valenciano y su identidad propia respecto del catalán, presentada por el grupo popular.

El PP se ha quedado solo en la cámara después de que Ciudadanos, que finalmente se abstuvo, le reprochara que reabrir el debate sobre la lengua solo busca el enfrentamiento entre valencianos. 'Han venido a hacer sangre y a reabrir batallas que los suyos, como el expresidente Zaplana con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), intentaron cerrar', aseguró la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura.

Ventura reprochó a los populares que lleven este debate a la cámara. 'Deben ser los filólogos los que se pronuncien porque en política no todo vale', unas palabras con las que recientemente el eurodiputado catalán del PP Santiago Fisas reprochaba a la presidenta de los populares, Isabel Bonig, en una red social la posición del PP valenciano sobre la lengua

El PP arremetió contra Ciudadanos, un grupo que tiene su origen en Cataluña, por su posición en el debate. El diputado Jorge Bellver aseguró que Ciudadanos estaba dispuesto a apoyar su propuesta hace una semana, pero dejó entrever que el grupo parlamentario recibió indicaciones en contra. 'Están ustedes casados con el tripartito y los valencianos que les han votado no quieren esa hoja de ruta independentista', respondió Bellver.

'Nos casamos con ciudadanos, somos almas libres y estamos con las ideas sensatas, con la lengua no hay que hacer batallas', respondió Ventura. 'Ustedes han ninguneado al valenciano y lo usaron para recabar el apoyo de CiU cuando Aznar necesitaba a Pujol no pueden dar lecciones', añadió.

El PP exigía en la propuesta que el Consell defienda de forma contundente la singularidad del valenciano como lengua distinta del catalán en cumplimiento del Estatuto y la Constitución, después de que el TSJ de Madrid haya solicitado al consejo de las lenguas del Estado que determine si valenciano y catalán son la misma lengua.

El diputado de Compromís Josep Nadal acusó a los populares de querer volver al búnker, de volver a dividir a la sociedad en batallas estériles para no hablar de cuestiones importantes. 'Torna-li la trompa al xic', repitió varias veces. Acusó al PP de ir a la cámara 'a hacer sangre, no a cerrar heridas; hay 15 sentencias judiciales que les quitan la razón y es una cortina de humo para que no se hable de que Rajoy no envía suficiente dinero para pagar la dependencia, añadió. 'No es un debate filológico porque la filología lo tiene claro, lo que quieren ustedes es romper el pacto político que alumbró la AVL con Eduardo Zaplana; nosotros no somos sectarios y reconocemos como positivo la AVL', añadió Nadal.

La diputada de Podemos Sandra Mínguez acusó a los populares de hacer perder el tiempo a las Corts. Les preguntó si la frase 'mil, dos mil... Dos milions de peles' es catalán o valenciano y les preguntó que si tanto defienden el valenciano porqué no han salido en defensa del concejal de Gata que ha visto vulnerados sus derechos lingüísticos. También reprodujo un reciente comentario retuietado por los populares en el que un profesor aseguraba que el valenciano tensiona y aísla.

La diputada del PSPV Eva Alcón pidió a los populares que retiraran la propuesta para no hacer más daño a la lengua y dijo sentirse frustrada por dedicar hora y media de actividad parlamentaria a un debate filológico en un lugar inadecuado para el como las Corts.