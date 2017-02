Errejón pide "no exigir carnés a nadie" para "echar al PP"

«¿Cómo podemos generar confianza otra vez si se ha desatendido a los círculos o se ha colocado a dedo al cabeza de lista en la Comunitat Valenciana?». Con estas duras críticas arrancó ayer el turno de preguntas durante el acto de presentación de la candidatura promovida por Íñigo Errejón para dirigir Podemos. Unos reproches que, aunque no fueron la tónica general en el salón de actos del complejo de la Petxina, reflejan el ambiente tenso y bronco que está viviendo la formación morada en los días previos a su congreso de Vistalegre, que arrancará mañana.

Errejón, quien reconoció este ambiente precongresual duro, apeló a «dejar de lado la idea del enemigo interno, estaremos muertos si esa idea se solidifica», señaló, añadiendo que él estará donde la militancia diga. Momentos antes aseguraba que tiene «asumido» que el hecho de haber encarnado un proyecto diferente al de Pablo Iglesias pone en peligro sus distintos cargos, tanto organizativos como institucionales.

El secretario político admitió que se ha dado una concentración de poder en el partido, aunque aseguró que era «necesaria porque queríamos que los cambios no tardaran una década en llegar a la ciudadanía». En este sentido, apuntó a que lo que necesita en estos momentos la organización es transversalidad y descentralización. «No queremos convencer a los convencidos. No podemos pedirle el carné a todo el mundo. Necesitamos unir a más gente al proyecto. No basta con unir a la izquierda. Para hacer frente a los poderosos hace falta la unión de la clase trabajadora, de la mayoría. No queremos que PP y PSOE se pongan las pilas, queremos echarlos», exclamó Errejón ante los aplausos del público, entre los que se encontraba el secretario general en la C. Valenciana Antonio Montiel junto a otros diputados, como Marc pallarés y José Francisco Almería.

Ante los periodistas, Errejón pidió «responsabilidad» y dejar de lado los «órdagos de campaña», y aseguró que «humildemente» el partido perdería mucho sin él o sin Iglesias, que ya ha amenazado con irse si no gana.

Voz valenciana en Madrid

Junto a Errejón, que cerró el acto, estuvieron también las valencianas Fabiola Meco y Ángela Ballester, además de Pablo Bustinduy y Rita Maestre. Meco sacó pecho de la presencia valenciana en la lista de Errejón, aunque deslizó que les «hubiera gustado ser más».

Ballester, por su parte (la única, junto con Errejón, en hablar valenciano) reivindicó no solo el papel de Podemos en las Corts y en el Congreso, sino también el futuro. «Los valencianos estamos cansados de ir a Madrid a pedir más financiación. En este Podemos no hará falta 'enviar' a nadie a negociar con la dirección estatal, como hace Puig con Rajoy, sino que la voz valenciana ya estará ahí», aseguró.

Tanto Maestre como Bustinduy hicieron referencias al enfrentamiento interno. «Hace falta más feminismo y más sororidad», aseguró la madrileña.