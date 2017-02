El Gobierno retira fondos europeos a tres obras valencianas por el «caso Acuamed»

El Gobierno ha decidido retirar 25,6 millones de euros de fondos europeos a 17 proyectos hidráulicos impulsados por Acuamed –Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.– ante la presión de Bruselas tras la investigación abierta desde hace un año por la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades cometidas por la sociedad estatal de gestión del agua, dependiente del Ministerio de Agricultura.

De hecho, la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) también está investigando el destino final del dinero procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo 2007 a 2013 a varios proyectos hidráulicos al mantener la sospecha de que los fondos se han usado sin control y de manera fraudulenta.

De hecho, el Gobierno ya ha confirmado la retirada de esos 25,6 millones de euros, aunque desde el Ministerio de Hacienda recalcan que suprimir la financiación europea para estos proyectos no significa renunciar a los fondos ya que esta cuantía se «asignará a otras infraestructuras», según publica infoLibre. No es la primera vez. La primera retirada de fondos se efectuó en mayo de 2016, fue de 7,9 millones de euros y se le notificó a la UE por carta. Días antes, Bruselas requirió datos para su propia investigación, de la que aún no ha informado. La segunda retirada de fondos consta en un informe interno fechado en el mes de julio y afecta a tres proyectos valencianos: la presa avenida Rambla Gallinera (Valencia) ­–con unas obra de laminación y mejora del drenaje de a cuenca–, la desaladora de Campello-Mutxamel (Alicante) –que tiene por objeto reformar la red de abastecimiento de agua potable para los dos municipios– y el acondicionamiento del río Serpis, con una presa de antiavenidas. Es más, estos tres proyectos forman parte de los seis contratos sospechosos en los que se centra la investigación judicial, aunque no son los únicos ya que la lupa judicial se extiende a otros contratos y licitaciones.

Detención de 13 personas

Ahora bien, en los 17 proyectos afectados la retirada de fondos es parcial ya que, al menos por el momento, estas obras se siguen beneficiando en su mayoría por el dinero que Europa concedió en su día. La operación judicial contra la trama corrupta de Acuamed se saldó hace un año con la detención de 13 personas, de las que cinco ingresaron en prisión y otras ocho salieron en libertad con cargos tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros.

Entre los detenidos se encuentra el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, el delegado de la firma en Valencia y diversos empresarios que presuntamente recibieron tratos de favor de los empleados públicos. El escándalo provocó la dimisión del que fue secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.