La Policía alerta de que los accesos dificultan evacuar Fuente del Jarro II en casos de crisis

Alrededor de 150 empresas y más de 3.000 trabajadores fueron desalojados por el incendio del miércoles en la empresa Indukern en la fase II del polígono Fuente del Jarro de Paterna. Pese a que la mayoría ya no pudo volver a su fábrica, muy pocos pudieron salir de allí hasta varias horas después ya que los accesos se habían cortado para que pudieran desplazarse los vehículos de extinción. A pesar del desastre y el pánico desatado, no hubo colapsos ni retenciones. «Fue un milagro», reconocía ayer un empresario. «Si esto hubiera sido aún más grande no sé si hubiéramos podido salir de aquí».

Tal como recogía ayer este periódico, tal como denunció ayer el ayuntamiento, y tal como llevan alertando varios años los empresarios de Paterna, la Fase II de Fuente del Jarro es una de las zonas industriales peor comunicadas de la Comunitat Valenciana pese a contar con más de 200 empresas que dan trabajo a unas 5.000 personas. Esa comunicación deficiente –sólo hay tres vías de acceso al polígono, y ninguna de ellas es por una carretera estatal– supone un problema cotidiano cuando estas 5.000 personas inician o acaban su jornada laboral, pero puede suponer un problema extraordinario cuando se producen emergencias como la de ayer.

Tal como señalaba ayer el jefe de la Policía Local, Rafael Mestre, Paterna cuenta con un Plan de Seguridad Municipal y en él se contempla la evacuación en caso de emergencia del polígono. «Es un sistema incompleto ya que los accesos no son buenos», añadió Mestre.

La Fase II de Fuente del Jarro está separada de la Fase I por la Línea de Metrovalencia y rodeada por la autovía A-7, la V-30 y la CV-365 que une Paterna con Manises. Pese a ello, no tiene acceso a ninguna de estas grandes vías de comunicación. Sólo se puede acceder a las más de 200 empresas por un puente de dos carriles por encima de la A-7 que conecta con una calle del barrio de la Canyada, un paso subterráneo por debajo de la CV-365 que le une con la pequeña zona industrial de El Molí y por un túnel por debajo de la línea de metro que conecta con la Fase 1 del polígono (con unas 250 empresas) y de allí acceder a las CV-365.

Este túnel es el que suelen usar los vehículos pesados que acceden al polígono, y que el miércoles utilizaron los vehículos de emergencias para participar en el dispositivo de extinción del incendio de Indukern. Fue una suerte que el miércoles no lloviera con intensidad porque cuando esto ocurre, el túnel suele inundarse y se corta al tráfico. El túnel actual «es la única forma de acceder a esta zona y se convierte en un embudo en situaciones de crisis», aseveró ayer el alcalde Juan Antonio Sagredo.