El archivo del TSJCV sobre Miquel Domínguez no afecta a la investigación del pitufeo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido archivar provisionalmente la investigación por el presunto pitufeo contra el diputado no adscrito y exconcejal del PP de Valencia, Miquel Domínguez, al no hallar pruebas que lo incriminen directamente en las diligencias practicadas hasta ahora, según un auto hecho público ayer.

La decisión de la magistrada del TSJCV Pía Calderón no afecta a la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia por el presunto blanqueo de capitales en cantidades pequeñas (pitufeo), aunque las defensas del medio centenar de ediles, asesores y exconcejales investigados anunciaron ayer que volverán a solicitar el sobreseimiento de sus causas, según informa la agencia Efe. «Sería lo más lógico porque las causas y las circunstancias» por las que se investiga a todos son «las mismas que Domínguez», aunque al ser aforado por su condición de diputado autonómico sólo puede investigarlo el TSJCV. Algunos concejales ya solicitaron el sobreseimiento ante el juzgado y la Audiencia de Valencia, aunque sus peticiones cayeron en saco roto y fueron desestimadas.

No ha sido el caso de la magistrada del TSJCV que ha admitido los argumentos aportados por la letrada de Domínguez, Concha Flores, a los que la Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto. De hecho, Miquel Domínguez no aparece en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o en las declaraciones de acusados y testigos como protagonista destacado del episodio de aportación de los 1.000 euros (que el diputado reconoce) y la presunta devolución en dos billetes de 500 euros (que Domínguez niega). De ahí que, «ante la insuficiencia de indicios para acreditar la participación de Domínguez en los hechos investigados» la magistrada Pía Calderón ha decidido sobreseer provisionalmente la investigación sobre el diputado. Aunque la jueza advierte a lo largo del auto que el sobreseimiento no es definitivo y puede reiniciarse «si surgen nuevos indicios». Domínguez se mostró ayer satisfecho por el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra él por supuesto blanqueo y aseguró a la agencia Efe que valorará si pide reingresar en el PP, al tiempo que lamentaba el «mal» que se ha causado ya a su imagen.