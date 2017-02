Bonig no descarta elecciones autonómicas anticipadas

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, asegura que ante la "paralización total" del Consell "no descartaría elecciones anticipadas", aunque apunta que "todo dependerá de cómo salgan las encuestas" para la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Así se ha pronunciado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha manifestado que la vicepresidenta "pretende convertirse en la líder de toda la izquierda" y tiene al 'president', Ximo Puig, "bastante entregado a la causa de llegar al 2019 como sea".

Por ello, considera que el hecho de que Podemos no haya pedido entrar en el Consell, pese a que Antonio Montiel "tenía ganas evidentes de ser conseller", obedece "a una estrategia de Oltra", una persona "muy sectaria y muy radical, que no es tonta" y ha intentado "anular" a la formación morada.

"Consiguió dominar el Bloc Compromís, desactivó a la gente del Bloc de toda la vida, se hizo con el partido, se ha comido al PSPV" y ahora "sabe que puede crecer" haciendo "invisible" la acción de Montiel: "Si le corta su entrada en el Gobierno no le da visibilidad. Oltra no está pensando en rescatar personas, está pensando en el sillón de la Generalitat; es lícito y legítimo, pero que sepa la gente que ella no está aquí altruistamente".

Según Bonig, Puig "jamás pensó que iba a ser presidente de la Generalitat y piensa: 'que me dejen tranquilo hasta 2019, intentaré ganar, sacar un voto más que ella y si no al CJC' mientras Oltra lo que quiere es sacar un voto más que el PSPV para ser la próxima presidenta de la Generalitat", con la estrategia de anular a socialistas pero también a Podemos: "Estoy absolutamente convencida de que ha sido Mónica Oltra, que no quiere rivales y Montiel era un rival".

Para la dirigente del PPCV y portavoz en las Corts, el Consell tiene muchos talones de Aquiles, aunque ha destacado las consellerias de Educación, Sanidad --es "un auténtico desastre", ha dicho-- Medio Ambiente y Economía.

En materia educativa ha criticado el decreto de plurilingüismo, sobre el que ha prometido que "cuando el PP llegue al Gobierno en 2019 derogará el decreto del chantaje lingüístico", con el que advierte al Consell que "van a conseguir el efecto contrario" porque "basta con imponer para causar rechazo".

Además, critica que después de tantos años de autogobierno haya que discutir sobre cuestiones como la lengua y "parece que la izquierda tenga todavía esa mirada de complacencia hacia Cataluña, hacia el nacionalismo catalán y que todavía no haya asumido que esta comunidad puede plantarle cara y puede hablarle de tu a tu a la catalana".

"Da la sensación de que nosotros somos el hermano pobre de los catalanes, claro que con Cataluña hay relaciones, claro que hay que mantenerlas, pero desde la independencia. Aquí es oír lo de los Països Catalans y al Bloc Compromís y al PSPV les pone, les gusta y lo defienden, los ayudan; que lo digan directamente", apunta.

Sobre el hecho de que se le diga que su liderazgo escora al PPCV a la derecha, afirma que no hace "ni caso" aunque, eso sí, se considera "una persona incómoda para el Gobierno" porque es "vehemente" y cree en aquello que defiende con la "claridad" que pide la gente.

El electorado del PP, explica, "es muy amplio" y hay que defender las ideas "sin complejos": "En el centro derecha ha habido demasiados complejos a la hora de expresar lo que sentíamos y de defender aquello en lo que creemos porque luego la inmensa mayoría cree como nosotros. Somos el partido más votados incluso en situaciones muy duras y muy complicadas".

En este punto, señala que siempre ha admirado a la izquierda porque "tienen un relato, una historia que es como una superioridad moral, defienden esa historia aunque a veces esté plagada de hechos tormentosos pero lo defienden con orgullo y nosotros como pidiendo perdón". "No sé si es porque vengo de una familia de izquierdas y perdí ese complejo o porque vengo de un municipio muy guerrero políticamente hablando", indica, para agregar que Puig y Oltra "a lo mejor preferirían un centro derecha más light".

Cuestionada sobre si esta actitud marca distancias con el PPCV que en su momento lideró Alberto Fabra, remarca que ambos tienen "personalidades distintas" y este hizo "una gran labor que con el tiempo se reconocerá, con sus equivocaciones como todos, pero en un momento muy complicado".

"Cuando veo a Puig y Oltra llorar digo 'ahí os quería ver yo hace cuatro años cuando la caja estaba vacía, vacía, vacía y además solos'. Había que tomar esas medidas y nadie nos ayudó, todo lo contrario", agrega. Además, pide centrar la mirada en Oltra, que "era tan vehemente y ahora se nos ha vuelto tan de centro, centro".

Por otra parte, Bonig se ha mostrado "convencida" de que este año habrá un nuevo modelo de financiación autonómica tras una negociación que, según ha recalcado, debe ser multilateral e incluir a Cataluña. "Lo de las conversaciones bilaterales, no", ha defendido.

Sobre el Corredor Mediterráneo, ve "una vergüenza" que en 2017 Barcelona y Valencia no estén conectadas por alta velocidad y el tramo Tarragona-Vandellós-Castellón esté como está". "¿El Corredor Mediterráneo es necesario? Absolutamente ¿El Gobierno está implicado? Es verdad. España no solamente tiene que ser radial", ha dicho.

Ha explicado que "la situación ha sido muy complicada" y los empresarios también deberían decir que los retrasos entre Tarragona- Vandellós-Castellón se deben en parte a que ellos mismos pidieron que se mantuvieran los dos anchos "y hubo que rehacer todos los proyectos" y el Ministerio de Fomento "solicitó a todas las empresas que pidiesen cuántos surcos iban a poner en la vía y el único que ha contestado es Ford España Almussafes".

Por otra parte, preguntada sobre la valoración del congreso del pasado fin de semana en Madrid, Bonig considera que el balance es "bastante positivo" y salieron "contentos" por las enmiendas que defendieron y se aprobaron, así como por el hecho de mantener la representación en el Comité Ejecutivo Nacional.

Sobre el Comité de Dirección, ha puesto en valor que hay un valenciano, Esteban González Pons, como portavoz del grupo popular en el Parlamento Europeo y ha negado un "cordón sanitario" al PPCV: "Me hubiese parecido si se hubiese modificado el Comité de Dirección, si se hubiesen creado nuevas vicesecretarías, entonces dices no lo he conseguido, pero es que no han entrado ni los vascos, ni los andaluces, ni catalanes, ni nosotros porque ha mantenido las mismas personas; yo no veo el cordón sanitario".

Bonig ha asegurado que habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien se alegró de la aceptación de algunas enmiendas de los 'populares' valencianos y les dijo que habían sido "peleones". "Espero que más adelante, cuando pase el tema de los congresos, podamos hablar más tranquilamente", ha aseverado.

Así, la relación del PPCV con Génova "es buena" y tras un año y medio "complicado" siempre se les ha atendido "y ayudado", tanto por parte de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, como de los vicesecretarios: "No tengo queja absolutamente de nadie".

Tras el cónclave nacional, el PPCV celebrará el 1 y 2 de abril su congreso regional, y Bonig dice que le parecerá "fenomenal" que quien se considere "con ganas" y presente los 90 avales se presente a las primarias. "A la democracia nunca hay que tenerle miedo", ha indicado, aunque "a nadie le gusta perder".

No obstante, ha añadido, "llega un momento que siempre pierdes, igual que hay un momento para entrar hay un momento para salir, lo inteligente es saber cuándo es el momento de entrar y más inteligente aún cuándo es el momento de salir".