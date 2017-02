«Me he sentido como un delincuente»

«Han sido cinco años de vía crucis, de sufrimiento, de sentir absolutamente que me trataran como alguien que no soy, como un delincuente». Sobre Luis Lobón, exsecretario de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat , pesaba una petición de ocho años de prisión por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias en el marco del juicio del caso Nóos. Ayer fue absuelto.

Junto a él, los otros cuatro valencianos más acusados en la causa volvieron a respirar más tranquilos. Todos absueltos. Alfonso Grau, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado salen indemnes del juicio.

El proceso que investigaba a la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín, por utilizar el Instituto Nóos para conseguir contratos de las administraciones públicas, entre ellas, la valenciana, ha demostrado que efectivamente se llevaron dinero de las arcas públicas. Es decir, hubo corruptores que consiguieron contratos fuera de los márgenes legales, sin publicidad, pero, al menos en la Comunitat Valenciana, no hubo corruptos, según indica la sentencia hecha pública ayer por la Audiencia de Palma.

Un fallo con el que no termina de estar de acuerdo el fiscal Pedro Horrach. En la ramificación valenciana, la sentencia establece que «no ha quedado acreditada que la financiación de los Valencia Summit fuera desproporcionada ni que la fórmula del convenio de colaboración fuera elegida para orillar la ley de contratos de la administración, al objeto de obviar un concurso público y beneficiar directamente a Nóos».



«Felicitar hoy es muy fácil»



Poco después de conocer el contenido genérico del fallo, Lobón reconoció sentirse «en estado de shock». El exalto cargo del Consell mostró a Levante-EMV su satisfacción por el mismo, sin preocuparse del posible recurso del fiscal ante el alto tribunal.

Por su parte, el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, aseguró que ayer era un día «de recuperar la tranquilidad perdida por unas maniobras que prefiero no calificar», aunque admitió en la cadena Cope que el calvario por el que ha pasado «no se resarce de ninguna manera» y afirmó que «evidentemente» se ha sentido perseguido. «Felicitar hoy es muy fácil. Haber estado a mi lado estos últimos casi tres años no era tan fácil y ha habido quien lo ha estado y a esos, todo mi cariño, mi respeto y mi gratitud. A los otros, como decía nuestro Señor, sepulcros blanqueados, no se me ocurre otra frase mejor».

El problema añadido es «el juicio mediático, la condena de telediario, las chirigotas que se montaban a costa de los presuntos delincuentes que hemos ocupado cargos públicos», criticó Grau.

Por su parte, el exdirector gerente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) José Manuel Aguilar y la exresponsable jurídica de la misma Elisa Maldonado se mostraron satisfechos y contentos por considerar que se ha «hecho justicia». Jorge Vela, también exdirector de Cacsa, rehusó por el momento hacer declaraciones. La fiscalía pedía seis años para los exdirectores y ocho para Maldonado. ¿Contento? «Por supuesto», respondió Aguilar en su escueta declaración sobre la sentencia.