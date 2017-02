Madina reivindica al PSPV como necesario para el renacimiento del PSOE

«El futuro del PSOE no se entiende sin la labor ni el papel de los socialistas de la Comunitat Valenciana». Eduardo Madina asegura que las «aportaciones, propuestas, ideas, fuerza...» del PSPV son necesarias para «escribir el futuro del PSOE, que no se entiende sin la labor de los socialistas valencianos». El diputado vasco –uno de los referentes del socialismo actual, según la teniente alcalde de València, Sandra Gómez– participó ayer en la Via Valenciana.

Esta convención de los socialistas valencianos para solucionar la situación actual, tanto del partido como de España, es una manera de retomar fuerzas y medir el pulso del socialismo valenciano; y también una forma de adelantarse y preparar el debate que el PSOE tendrá –más pronto o más tarde– a nivel estatal, para definir su nueva hoja de ruta con un nuevo liderazgo aún por decidir. Es el 'resurgimiento de las cenizas' del PSPV, ya que a pesar de la pérdida de votos y el declive de los últimos años, la presidencia del Consell y las políticas sociales junto a Compromís parece que legitiman que la voz de los socialistas valencianos tenga peso.

El presidente Ximo Puig definió la convención como «un camino para intentar redireccionar la socialdemocracia y el socialismo en la Comunitat Valenciana, pero también aportando lo que podamos al debate de España». Para Madina, el debate organizado por los socialistas valencianos «es extraordinariamente oportuno» y se desarrolla «en un momento importantísimo para el PSOE en toda España».

Sobre la renovación del partido, consideró que el futuro del PSOE «pasa por el PSOE», y animó a no estar pendientes «del posicionamiento de otras formaciones políticas» pero sí de formar «una posición propia». Una manera de decir que el partido debe huir del politiqueo mediático y no imitar ciertos comportamientos.

A pesar de que la crisis ha borrado «algunas certezas y realidades asentadas hasta ahora», ha «desdibujado la Unión Europea» y también hay una crisis del socialismo europeo, Madina aseguró que las razones de lo que sucede «están en España: lo que le pasa al PSOE es culpa del PSOE», apuntó, ya que también ve ejemplos de éxito, como Ximo Puig o los partidos alemanes y portugueses. Por tanto, animó a «volver a ser una fuerza motriz» y a reconquistar «el espacio del centro izquierda, que ha quedado libre y es nuestro espacio natural».

Él, en concreto, apuesta por un modelo basado en la «globalización regularizada», una democracia y una sociedad «abiertas, sin cerrar puertas ni bajar persianas» (en referencia al independentismo catalán y también a Donald Trump, a quien criticó directamente) . «Huímos de patrias puras y naciones aisladas que rechazan al que hay enfrente». Además, insistió en la necesidad de preservar la Europa de «la paz, la integración y el enriquecimiento mutuo», creadora de «los únicos 70 años de paz» del mundo.

La intervención de Eduardo Madina tuvo lugar bajo el título «Renovar la democracia», con la participación del economista José Carlos Díez y la moderación de Sandra Gómez. El economista, coordinador de la línea económica del PSOE, explicó que en la actualidad hay que pasar de la «creación de empleo, a que estos sean de calidad, con salarios dignos que permitan pagar pensiones dignas».

Díez destacó que la Comunitat Valenciana es la autonomía «más dinámica» de la España peninsular, con un «crecimiento del 4 %» y que «no es cierto que se haya estado sin gobierno: el de Ximo Puig ha funcionado en todo 2016». Asimismo, calificó al Consell como «honesto» y «plural» y aseguró que esto «no pasaba en Valencia desde hace muchos años; le ha venido bien a la Comunitat Valenciana».

Si Madina habló más en clave orgánica y sobre cuál es el camino que debe tomar el PSOE (como responsable de la Ponencia Política), el economista «azotó» a los otros partidos. En referencia a Podemos, aseguró que «si estás todo el día en la protesta, no estás pendiente de las políticas». Asimismo, dejó bien claro que «en el PSOE no somos comunistas: Pablo Iglesias [el fundador] dejó que se fueran y Alfonso Guerra y Felipe González renunciaron al marxismo». Del PP, avanzó que «van a subir todos los impuestos, siempre lo hacen» y que su falta de intervencionismo crea «entropía y caos».

Tanto Madina como Díez consideraron que para «federalizar España» –y evitar así la independencia de Cataluña, por ejemplo–, «no hace falta descargar más competencias, ya que las autonomías ya tienen más que algunos länder alemanes». Por tanto, hay un federalismo «de facto, pero no está en la Constitución», consideraron.

Ximo Puig se mostró «satisfecho» por la «amplísima participación», que demuestra que hay voluntad «de repolitización» y que los ciudadanos participan en «la construcción de nuevos modelos democráticos». El exministro de Sanidad, Bernat Soria, también fue uno de los participantes.