Contelles sigue adelante en su pulso con Génova y presenta su candidatura al PP provincial

La diputada provincial Carmen Contelles ha anunciado esta mañana en una red social que va a formalizar su candidatura a la presidencia del PP en la provincia de Valencia, algo esperado desde hace semanas.

La decisión de Contelles se produce horas después de la tensa reunión en la que ganó el primer pulso a su rival, el actual presidente provincial, Vicente Betoret, y justo un día después de que la dirección nacional del PP en la calle Génova de Madrid tratara de apartarla de la carrera, a lo que ella, que cuenta con el apoyo de la dirección autonómica, se negó de plano. La declaración de Contelles de seguir adelante se produce también en el momento en que uno de los hombres fuerte de Génova, Fernando Martínez Maillo, ha amenazado con intervenir en Valencia para evitar una fractura en el PP de la provincial.

En el vídeo enviado por Contelles, que ayer ganó la primera votación a su rival, al tumbar su lista para el comité organizador del congreso por 147 a 123 votos, asegura que está muy ilusionada y que quiere recuperar el orgullo de pertenecer al PP para conseguir un proyecto ganador. En su intervención apela a la unidad, algo que a estas alturas resulta ya imposible.

Ha calificado hoy de "rocambolesca" y "lamentable" la situación vivida ayer en la junta directiva del PP valenciano, y ha manifestado que la militancia "quiere un cambio" en la actitud del partido provincial.

La portavoz popular ha manifestado que ayer se asistió a un episodio "lamentable" y a "una falta de democracia brutal", ya que en la junta se pedía que se votaran dos propuestas de comité organizador, la suya y la de Betoret, pero "el secretario general y el equipo del presidente no quisieron que se votara y a pesar de esa falta de democracia salió perdiendo" Betoret.

Horas antes, al cierre de la tensa junta directiva provincial, Betoret aseguró que los partidos rotos "no ganan elecciones" y que nunca defenderá "subterfugios para hacer de la intriga la bandera". "No me encontraréis defendiendo la ruptura, sino propuestas constructivas para hacer más fuerte este partido", señaló tras perder la votación.