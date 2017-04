El PP planta a Morera en la cumbre de las Corts contra las cuentas de Rajoy

Los diputados y senadores del PP elegidos por las tres circunscripciones valencianas no acudirán el próximo martes, 25 d'Abril, al encuentro convocado por el presidente de las Corts, Enric Morera, porque no quieren «colaborar con un montaje» como este «con fines partidistas».



Según fuentes del grupo popular en las Corts, los parlamentarios del PP sí estarán en el acto institucional que se celebrará a las 12 horas con motivo del Dia de les Corts Valencianes, pero no estarán en el acto previo, convocado a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para recordar a los diputados y senadores las resoluciones del Parlamento valenciano en defensa de una mayor inversión en la Comunitat, como publicó Levante-EMV.



El PP ya ha comunicado esta decisión a Morera y asegura que mantiene su respaldo a la declaración institucional que se aprobó por unanimidad tras conocerse los PGE, aunque los diputados y senadores «no se van a prestar a colaborar con montajes de la Presidencia con fines partidistas, a pollos» como este encuentro, agregaron, en referencia a las palabras de Mónica Oltra de hace un par de semanas en las que incitaba a «montar un pollo» para que Madrid «haga caso» a las demandas de los valencianos.



Como publicó este diario, la celebración, prevista para el próximo martes, se va a convertir en un clamor contra el maltrato que para los valencianos suponen los Presupuestos Generales del Estado, una percepción que comparten todos los partidos, del PP a Podemos.



Sin embargo, el presidente de las Corts, Enric Morera, decidió ampliar a la sociedad civil la cumbre contra las cuentas de Rajoy, que inicialmente tenía como objetivo hacer entrega a los 33 diputados valencianos en el Congreso y 18 senadores de las resoluciones de las Corts que exigen al Gobierno inversiones adecuadas, un hecho totalmente inaudito en la cámara.



Morera cursó invitaciones a empresarios, universidades y sindicatos, entre otros, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha promovido mociones en ayuntamientos y diputaciones contra el maltrato. El presidente quería revestir a la reclamación de toda la solemnidad posible y tiene previsto habilitar la sala Vinatea para la cumbre.





Fecha simbólica



El acto de reclamación ante Madrid se produce en una fecha muy simbólica, la del 25 d´Abril, día de habitual reivindicación valencianista contra los agravios que llegan de la capital de España y justo cuando acabe el acto con diputados y senadores, Morera entregará los galardones institucionales Francesc Vinatea y el premio Guillem Agulló.



Y en ese ambiente, el PPCV, que ha firmado la declaración institucional de las Corts contra los presupuestos del Estado de 2017, no está cómodo, por lo que finalmente no irá, como anunciaron ayer. Ciudadanos comunicará hoy su decisión, según pudo saber este periódico.



El PP se planta en un momento especialmente delicado para el partido en cuanto a su relación con Madrid se refiere. El apoyo a la declaración institucional de las Corts contra las cuentas de Rajoy le valió a Bonig una reprimenda de la dirección nacional. El enfado se recondujo tras el rechazo de los populares valencianos a pelear mejoras vía enmiendas a los presupuestos. Dos días después, la disputa por el liderazgo del partido provincial en València lleva de nuevo malas noticias a Génova, por lo que el ambiente no está para muchos más tiras y aflojas. La intención es sellar la paz con Génova, por lo que el PP valenciano pasa al contragolpe contra el tripartito.



La presidenta, Isabel Bonig, anunció que su partido ha presentado en las Corts una declaración para que la suscriban el resto de partidos contra los incumplimientos del Consell de resoluciones adoptadas por las Corts, es decir lo mismo que se reclama a Madrid. En la misma línea, se paró una moción en la Diputación de València esta misma semana en la que los partidos del equipo de gobierno (PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú) se unían a las demandas de la cámara valenciana. El PP la paralizó en el último momento para añadir una modificación, por lo que finalmente se llevará al pleno del mes que viene.



«El pollo en Madrid sí, pero el pollo en Valencia, también. Vamos a exigir que el Consell cumpla lo que se ha aprobado en les Corts», resumió la lideresa popular. «Igual que el PP firmó una declaración donde mostrábamos que no estábamos de acuerdo con los presupuestos, también hay que exigir responsabilidad a la Generalitat para que cumpla con las resoluciones de les Corts», dijo la presidenta del PP.