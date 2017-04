El PP reniega de la cumbre contra las cuentas de Rajoy en plena presión de Génova a Bonig

Los 13 diputados y 11 senadores valencianos del PP darán la espalda el martes al acto reivindicativo que las Corts han convocado en protesta por la «marginación» que los presupuestos del Estado suponen para la Comunitat Valenciana, a la cola en inversión.

La renuncia de los parlamentarios del PP, a la que también se van a sumar los de Ciudadanos, según ha confirmado este diario, se produce apenas dos semanas después de que tanto el PP como Cs apoyaran en las Corts la declaración institucional que hablaba de «rechazo absoluto» a las cuentas del Gobierno de Rajoy para 2017, que incluía también la celebración de un encuentro el 25 d'Abril, día de les Corts Valencianes, auspiciado por su presidente, Enric Morera, con todos los diputados y senadores valencianos en Madrid en cumplimiento de la resolución.

La decisión de los populares de dar marcha atrás se produce en un momento en el que Génova ha aumentado su presión a la presidenta autonómica, Isabel Bonig, en varios frentes, con la amenaza del coordinador nacional Fernando Martínez Maillo de intervenir en la provincia de Valencia con todos los medios a su alcance para atajar el conflicto interno y después del malestar que generó en Génova que el PP firmara en las Corts la declaración contra los presupuestos. Hasta el portavoz, Rafael Hernando, llegó a asegurar que Isabel Bonig no conocía bien los presupuestos. Todo ello obligó a los populares valencianos a renunciar a presentar enmiendas y a difundir el mensaje de que las cuentas no son tan dañinas como parecen.

Bastidas: «El acto es político»

Además, esta semana, el PP ha presentado una propuesta de resolución institucional que critica los incumplimientos del Consell a resoluciones de las Corts para tratar de poner en un brete a los partidos del Botànic.

Ayer, la diputada en Madrid y cabeza de lista por Valencia en las últimas generales, Elena Bastidas, aseguró a Levante-EMV que el encuentro convocado por Morera es de carácter «político» y no ve contradictorio que su partido firme la resolución y después no acuda: «Estamos a favor de reivindicar más inversiones en la Comunitat, pero lo que Morera pretende es usar esa declaración para hacer oposición al Gobierno de Rajoy y en eso no vamos a participar; no es lo más leal que se use las Corts para hacer partidismo», asegura la diputada.

Tampoco queda en un buen lugar el síndic de Ciudadanos en las Corts, Alexis Marí, que estampó su firma en el documento que convocaba esa cita y que esta semana ha intentado que los parlamentarios de su partido acudieran a las Corts, aunque finalmente no lo harán, según han justificado porque tienen trabajo en Madrid.

Mientras, tanto el Consell de la Generalitat, en palabras de la vicepresidenta Mónica Oltra, como los partidos que sustentan el acuerdo de gobierno de izquierdas (PSPV, Compromís y Podemos) salieron ayer en tromba a criticar a la síndica del PP y presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, a la que acusan de firmar el documento y desdecirse después por las presiones que recibe de Madrid.

Carta de Morera a Bonig

También el presidente de las Corts, Enric Morera, lamentó la ausencia de los populares y ayer en declaraciones a Levante-EMV aseguró que ha enviado una carta a la lideresa del PP, Isabel Bonig, en la que le invita a participar en el acto y también a tomar la palabra para explicar la posición de su partido. Morera aseguró ayer que no se da por aludido cuando el PP le reprocha un «montaje partidista» ya que, según explica, se limita a dar cumplimiento de una resolución unánime de las Corts. El acto se mantiene aunque no acudan los populares.

Mientras, en las Corts, la única documentación que se ha recibido para anunciar que los populares no participarán en el acto es un correo enviado al servicio de Relaciones Públicas y Protocolo desde el grupo parlamentario popular en el Congreso en el que se recoge que, por indicación de la diputada por Valencia Elena Bastidas, excusan la asistencia de diputados y senadores «por no poder asistir al acto». No hay más.