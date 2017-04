Vivienda subvenciona hasta un 40 % las ayudas al alquiler

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) las bases que regulan las ayudas de alquiler para 2017 para favorecer el acceso a la vivienda y garantizar este derecho.



Las subvenciones pueden llegar hasta un 40% del precio del alquiler con un máximo de 2.400 euros anuales. Además, por primera vez, este año la Generalitat realizará una aportación adicional de un 10%, hasta un máximo de 3.000 euros, para aquellas personas con especial vulnerabilidad. Se subvencionarán todos las facturas de alquiler desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.



De estas ayudas, contempladas dentro del Plan Estatal de Vivienda, se benefician todas aquellas personas que cumplan los requisitos de límite de alquiler y de ingresos de los solicitantes, que no podrán ser superiores a tres veces el IPREM, según ha informado la Generalitat en un comunicado.



Según explicó ayer la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, la convocatoria de estas ayudas se ha podido adelantar al mes de abril «gracias a la previsión presupuestaria de la Generalitat, ya que este año es de prórroga y el ministerio va muy lento en los plazos para firmar los convenios».



Por ello desde la Generalitat «se hizo una previsión en los Presupuestos de 2017 para no tener que depender de la firma con el Ministerio de Fomento y poder avanzar la convocatoria de estas ayudas al mes abril y no esperar hasta finales de año», indicó.



La fórmula adoptada, al presupuestar tanto la parte del ministerio (8 millones) como la de la Generalitat (587.850 euros), permite adelantar la convocatoria y posteriormente, a través de la firma del convenio, el gobierno central transferirá su parte a la Generalitat. En este sentido, se ha aumentado la partida económica para estas ayudas que ascenderá a un total 8,5 millones frente a los 7,9 del año pasado.



Además, según recordó la directora general, al igual que el año pasado «se han ampliado los grupos prioritarios y flexibilizado las ayudas para que lleguen a más personas». Además de las personas afectadas por un desahucio, los jóvenes menores de 30 años y las familias monoparentales y numerosas, también tendrán prioridad las personas con diversidad funcional, las mujeres víctimas de violencia de género, los jóvenes extutelados y las personas con renta garantizada de ciudadanía.