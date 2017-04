Marí acudirá al acto contra las cuentas de Rajoy pese al plante que ordena su partido

El síndic de Ciudadanos, Alexis Marí, acudirá el martes al acto reivindicativo que las Corts han convocado en protesta contra los presupuestos del Estado que «marginan» a la Comunitat Valenciana y la colocan a la cola de la inversión. Y lo hará «digan lo que quieran decir», en alusión a la supuesta orden recibida desde la dirección nacional de su partido, que sí apoyará en el Congreso de los Diputados el proyecto de gastos e inversiones del gobierno de Mariano Rajoy.

Según confirmó el propio Marí ayer, el portavoz de Cs en las Corts asistió el pasado viernes a una reunión celebrada en Madrid y convocada por la dirección general de su partido en la que se le habría instado a no acudir al acto del martes, e incluso se le habría amenazado con ser relevado de su cargo como representante de Cs en el parlamento valenciano si finalmente acude a la «cumbre» contra las cuentas presentadas por el Ministerio de Hacienda.

Ayer, y a preguntas de este periódico, Marí no quiso confirmar este ultimátum -«se trata de una reunión privada», justificó-, pero sí señaló que en este encuentro, al que entre otros asistió el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, «se dijeron cosas que me parecieron bien y otras que me entraron por un oído y me salieron por el otro». «La reunión terminó pronto -añadió ayer el Síndic-, yo no hice ninguna observación pero otros sí. A mí todo me parece bien, pero cada uno en su Comunitat hará lo que tenga que hacer. Y si eso significa que el lunes viene a verme Madame Guillotine, pues que venga».

«Que digan lo que quieran decir, pero yo tengo una postura y un compromiso mío y de mi grupo. Y si por eso, y por defender los intereses de los valencianos, sufro represalias por parte de mi partido...», apuntó ayer Marí en declaraciones a Levante-EMV. El portavoz de Cs en las Corts recordó que su antecesora en el cargo, Carolina Punset, ya planteó al inicio de este mandato que «nosotros estamos por un cambio en la forma de hacer política, y que en lo esencial íbamos a estar al lado del Consell». «Y lo esencial -añadió Marí a continuación- es impulsar las políticas sociales y la normalidad política. Y también solapar de una vez esos casos de corrupción vomitiva que han asolado la Comunitat Valenciana y que algunos tratan de olvidar».

Al igual que la eurodiputada (y pareja de Marí) Carolina Punset, el síndic se ha convertido en una de las voces más críticas al «viraje ideológico» de Albert Rivera y su apoyo hacia el gobierno de Rajoy. Por ello, él mismo recalcó ayer que frente a las órdenes de la dirección nacional de su partido, «haré siempre lo que mi conciencia me dicte». Es más, enfatizó que «me entra la risa» cuando le recuerdan la «carta ética» que firmó como cargo electo de Cs y que le obliga a «no efectuar sin autorización de los órganos centrales del partido, ni aún a título personal, manifestación alguna que pudiera comprometer la independencia de criterio del partido».

«Me gusta lo de montar el pollo»

Volviendo a su rechazo al proyecto de inversiones propuesto por el Gobierno central para la Comunitat Valenciana, Marí insistió en que se trata de unos presupuestos «que nos perjudican» y recordó que «los valencianos somos españoles y tenemos los mismos derechos que el resto de comunidades». En este sentido, el portavoz de Cs en las Corts aseguró que «me ha gustado lo de montar el pollo» que apuntó la vicepresidenta Mónica Oltra.

Respecto a los apoyos que cuenta en Cs en las Corts su rechazo a los presupuestos, Marí asegura que «seguro que hay cuatro o cinco diputados que quieran decirlo públicamente, y otros seguro que lo piensan también pero no lo dirán por las represalias que puedan recibir».