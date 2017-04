Un informe europeo sitúa a la C. Valenciana como la cuarta más afectada por la corrupción

El Índice de Competitividad Regional que publica la Comisión Europea situa a la Comunitat Valenciana como la cuarta con más corrupción entre las autonomías españolas. Este informe, que se publica cada tres años, evalúa tres grandes categorías que determinan el dinamismo económico y la calidad institucional de las divisiones territoriales de los 28 países miembros de la UE.



También incluye diversos subíndices, uno de ellos dedicado a la corrupción y en el que se evalúa su incidencia en el ámbito de los servicios públicos y combina datos de dos proyectos de investigación: Quality of Government, un informe elaborado por la Universidad de Gotemburgo, y Worldwide Governance Indicators, una iniciativa ligada al Banco Mundial.



Según el documento de la Comisión Europea, la comunidad autónoma con menos corrupción es La Rioja, que recibe una nota de 0,13 y, por tanto, se sitúa por encima del promedio comunitario. Por detrás de la Rioja se situan Cantabria, Extremadura, Murcia y País Vasco, seguidas de cerca por Madrid, Navarra, Castilla y León y Asturias.



En el extremo opuesto -es decir, en las comunidades en las que la incidencia de la corrupción es más grande- la peor nota se la lleva Andalucía, seguida de Galicia, Canarias, la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha. También reciben nota negativa Cataluña, Baleares y Asturias.



El del índice de corrupción no es el único varapalo que recibe la Comunitat Valenciana en el informe de Bruselas. Como ya publicó hace unas semanas este periódico, Madrid (en el puesto 83 de las 263 regiones examinadas) y el País Vasco (119) son las dos únicas regiones españolas situadas por encima de la media europea en el Índice de Competitividad Regional de la UE.



Navarra (148) y Cataluña (153) ya se sitúan por debajo de la media comunitaria. Y la Comunitat Valenciana se encuentra en el lugar 184, registrando una caída respecto a 2010. El ránking no mejora en casi ningún subapartado del Índice: en capacitación tecnológica, la valenciana ocupa el puesto 175 de 263. En sofisticación en los negocios, puesto 169, y en eficiencia del mercado de trabajo, se sitúa en el puesto 231. Solo destaca por su sistema de salud, donde disfruta de la vigesimotercera posición.